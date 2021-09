Ministerstvo investícií ušetrilo vo výdavkoch na štátne IT 72 miliónov eur

Financie neušetrili rušením projektov, ale ich zefektívnením, tvrdí Remišová.

27. sep 2021 o 12:41 TASR

BRATISLAVA. Za uplynulý rok sa ušetrilo v štátnom IT 72 miliónov eur. Uviedla to podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) na pondelkovom brífingu.

"Peniaze sme neušetrili tým, že by sme vo veľkom množstve rušili projekty, ale predovšetkým sme ušetrili ich nastavením, zefektívnením a sprofesionalizovaním riadenia. Samozrejme, aj bezkorupčným nastavením," povedala Remišová. Najviac peňazí (44 miliónov eur) sa ušetrilo aj na Datacentre, ktoré sa presťahovalo do štátnych priestorov, čím sa zefektívnili náklady. Druhou oblasťou bolo dohodnutie nových podmienok s dodávateľmi služieb.

"Len na jedinom dodávateľovi, ktorý dodáva tri projekty, sme ušetrili náklady 15 %," pokračovala Remišová. Na základe auditov došlo aj k prepracovaniu viacerých projektov. K úspore výdavkov prispel aj vznik štátnej spoločnosti Slovensko IT.

"V minulosti sme boli odkázaní na dodávky od súkromných firiem, teraz vďaka Slovensko IT mnohé riešenia máme v rukách my, môžeme ich preberať do svojej správy," konštatovala Remišová. Pokračovala, že rezort dosiahol úsporu aj kontrolou IT rozpočtov ostatných rezortov. Ušetrené peniaze sa podľa nej môžu použiť na budovanie nových služieb alebo aj na ďalší rozvoj, odborný personál, odborné kapacity či zvyšovanie kybernetickej bezpečnosti na strane štátu.

Šetrenie je podľa štátneho tajomníka Jána Hargaša výsledkom toho, že ministerstvo začalo plniť svoju rolu. "Hlavné faktory, ktoré k tomu prispievajú, sú dva. Prvý faktor je profesionálne a nekorupčné riadenie v oblasti IT: presadili sme IT princípy, jedným z nich je posilňovanie kvalitných kapacít na strane štátu. Druhým faktorom je iný prístup k obstarávaniam," komentoval Hargaš. Pri obstarávaní podľa neho rezort zaujíma, aký je potenciálny trh, ako môžu čo najviac firiem osloviť, prilákať, motivovať na obstarávanie.

Generálny riaditeľ National Agency for Network and Electronic Services (NASES) Pavel Karel dodal, že počas posledného roka sa snažili v spoločnosti budovať kompetenciu a vytvárať priestor na získanie kontroly nad infraštruktúrou a aplikáciami, ktoré NASES prevádzkuje.