Svetoví lídri prisľúbili 400 miliárd dolárov na rozvoj obnoviteľnej energie

Nové záväzky v rámci energetického summitu ohlásilo viac než 35 štátov.

25. sep 2021 o 10:27 TASR

NEW YORK. Lídri krajín sveta, ktorí sa tento týždeň zišli na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, a predstavitelia podnikateľskej sféry prisľúbili, že venujú viac než 400 miliárd dolárov na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Oznámila to agentúra DPA s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie OSN.

Príslušné záväzky boli oznámené na energetickom summite, ktorý sa konal v New Yorku paralelne s prebiehajúcou všeobecnou rozpravou Valného zhromaždenia. V rámci rozpravy už vystúpili - osobne alebo virtuálne - desiatky predstaviteľov krajín z celého sveta.

Nové záväzky v rámci summitu ohlásilo viac než 35 štátov: od malých ostrovných krajín, až po veľké rozvíjajúce sa a vyspelé ekonomiky. Podľa DPA išlo o prvý energetický summit, ktorý organizovala OSN za posledných 40 rokov.

Na podujatí boli tiež ohlásené nové iniciatívy, ktoré majú zaistiť spoľahlivý prístup k dodávkam elektrickej energie pre viac než miliardu ľudí.

Generálny tajomník OSN António Guterres už na úvod summitu zdôraznil dôležitosť obnoviteľných zdrojov energie pre riešenie súčasnej klimatickej krízy. "Prístup k čistej, obnoviteľnej energii je, celkom jednoducho povedané, otázkou života a smrti," povedal Guterres, ktorého citovala DPA.

Popri prebiehajúcom Valnom zhromaždení OSN sa konalo viacero rokovaní svetových lídrov, napríklad aj online summit venovaný otázke spravodlivého globálneho rozdelenia vakcín proti ochoreniu Covid-19.