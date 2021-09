Premiér Heger: Inovácie sú prioritou, z plánu obnovy na ne pôjde 600 miliónov

Podľa Hegera je podpora inovatívnych firiem a technológií prioritou vlády.

24. sep 2021 o 13:49 TASR

BELADICE. Slovensko vyčlení z plánu obnovy 600 miliónov eur na podporu inovácií. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) počas festivalu inovácií INOFEST 2021, ktorý sa v piatok konal v Beladiciach neďaleko Nitry.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa Hegera je podpora inovatívnych firiem a technológií prioritou vlády, aj preto by sa ňou mal zaoberať orgán vytvorený priamo na úrade vlády.

„Vytvoríme silný sekretariát, aby sme zintegrovali a zjednotili koordináciu inovácií a vytvorili jednoduchý a transparentný a hlavne férový systém. Chcem na to osobne dohliadať. Iba ak budeme do tejto oblasti investovať, môžeme zo Slovenska spraviť modernú krajinu. Vieme, aké kroky treba spraviť z hľadiska legislatívy a investícií,“ skonštatoval premiér.

Vláda sa chce podľa jeho slov v najbližšej budúcnosti zamerať predovšetkým na zvýšenie kvality vzdelávania a prilákanie mozgov zo zahraničia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Plán obnovy: Na čo pôjdu miliardy a ako je to s Matovičovým výpadkom (otázky a odpovede) Čítajte

„Naším cieľom je dostať k nám kvalifikovaných profesorov, ktorí budú rotovať. Chceme pritiahnuť úspešných Slovákov a zároveň vysielať našich študentov na kvalitné školy. Je dôležité, že na to máme peniaze, ale je potrebné mať aj kvalitné vybavenie univerzít a zabezpečiť ich spojenie s inovatívnymi firmami,“ uviedol Heger s tým, že investície by preto mali smerovať do vybavenia univerzitných parkov a kampusov i priamo pre ľudí, ktorí chcú prísť na Slovensko.

Podľa organizátora podujatia Jána Košturiaka z inovačnej siete INOVATO je už dnes na Slovensku množstvo inovatívnych firiem, ktoré dosahujú svetové parametre.

„Kostrou tejto oblasti je automobilový priemysel, čo je výhoda aj nevýhoda. Je potrebné to diverzifikovať. Preto som rád, že dnes už vidíme silné inovačné skupiny v strojárstve, to je mechatronika, smart systémy, digitalizácia, automatizácia, mikroelektronika a výroba čipov. Je tu tiež obrovská oblasť zelených technológií. Existuje veľká skupina Slovákov, ktorí sa dokázali presadiť vo svete a chcú sa vrátiť a spolupracovať s touto krajinou. Vracajú sa nám študenti a doktorandi a prinášajú ďalšie odbory,“ uviedol Košturiak.

Podľa jeho slov by však bolo chybou venovať sa iba technologickým inováciám. Veľmi dôležitou oblasťou v budúcnosti bude aj sociálna oblasť. „Treba si uvedomiť, že nové technológie vyradia určité skupiny ľudí na okraj spoločnosti, a tých bude treba opätovne integrovať,“ doplnil.