Energetické firmy chcú na východnom Slovensku vyrábať modrý vodík

Spoločnosti EP Infrastructure, Eustream, Nafta a RWE Supply Trading skúmajú rozvoj zariadení na jeho výrobu.

24. sep 2021 o 13:36 SITA

BRATISLAVA. Energetické spoločnosti chcú na východnom Slovensku vyrábať modrý vodík. Spoločnosti EP Infrastructure (EPIF), Eustream, Nafta a RWE Supply & Trading chcú spoločne preskúmať možnosti rozvoja najmodernejších zariadení na výrobu modrého vodíka. Za týmto účelom podpísali memorandum o spoločnom postupe.

„Nedávno sme oznámili ambície pripraviť našu prepravnú sieť na vodík. Do roku 2023 chceme byť technologicky pripravení prijímať do našej sústavy vodíkové zmesi až do 5 percent a v budúcnosti plánujeme vyčleniť jedno z našich potrubí pre prenos čistého vodíka. Spolupráca s RWE v oblasti výroby modrého vodíka je zaujímavou príležitosťou, ktorá má za cieľ urýchliť nielen naše ambície, ale aj zavádzanie vodíka v celej EÚ,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič.

„Skladovanie vodíka zohráva zásadnú úlohu pri dosahovaní úspešného vodíkového hospodárstva. Naše dlhodobé skúsenosti so skladovaním a naša strategická poloha nám umožňujú významne prispieť k spolupráci v oblasti skladovania vodíka a oxidu uhličitého,“ dodal generálny riaditeľ spoločnosti Nafta Martin Bartošovič.

RWE Supply & Trading by mohla odoberať a dovážať vyrobený vodík do Nemecka a na ďalšie kľúčové trhy RWE v západnej Európe. Vodík by mohol byť prepravovaný do Nemecka prostredníctvom upraveného plynovodu Eustream. Oxid uhličitý zachytený pri výrobe vodíka by mohol byť uložený vo vyčerpaných ložiskách zemného plynu na Slovensku alebo v susedných krajinách strednej a východnej Európy, vrátane Ukrajiny.

Firmy zriadili spoločnú pracovnú skupinu, ktorá vytvorí plán realizácie projektu a v nasledujúcich mesiacoch bude viesť dialógy s príslušnými zainteresovanými stranami umožňujúcimi realizáciu projektu. A to predovšetkým na Ukrajine, v Českej republike a v Rakúsku.