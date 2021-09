Návrh na podporu nájomného bývania musí byť kvalitný, myslí si Heger

Premiér sa stretne so Štefanom Holým, ktorý má tému nájomného bývania na starosti.

22. sep 2021 o 12:56 TASR

BRATISLAVA. Návrh na podporu nájomného bývania musí byť kvalitný. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády premiér Eduard Heger (OĽANO).

Reagoval tak na vyjadrenia lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára, ktorý v utorok pripustil, že ak koalíciou neprejde výstavba štátnych nájomných bytov, hnutie by mohlo odísť z koalície.

Diskusia so Štefanom Holým

"Pre mňa je dôležité, aby sme nájomné byty na Slovensku mali, preto sme si to dali aj do programového vyhlásenia vlády. Pre mňa ako pre premiéra je dôležité pomôcť tejto téme. Na druhej strane, alfou a omegou akéhokoľvek riešenia musí byť kvalita. Vidíme z verejnej diskusie, že riešenie, ktoré máme dnes na stole, nespĺňa parametre plnej kvality," upozornil Heger.

Avizoval, že bude mať budúci týždeň diskusiu s podpredsedom vlády Štefanom Holým (Sme rodina), ktorý má tému nájomného bývania na starosti.

"Chcem sa ho opýtať, ako chce zabezpečiť kvalitu. Už som s ním viedol niekoľko diskusií, naposledy minulý týždeň, dohodli sme si pokračovanie. Pre mňa je dôležité, aby dal na stôl, do parlamentu riešenie, ktoré bude kvalitné," poznamenal predseda vlády.

Deficitný návrh

Upozornil, že aktuálny návrh na podporu nájomného bývania bude prvé roky deficitný. To však neznamená, že sa nemáme takouto cestou vydať.

"Áno, je pravda, bolo deklarované, že tento návrh nebude deficitný. Vidíme, že v prvých rokoch určite je. Dôležité je, aby bolo zabezpečené, že budú pribúdať byty pre obyčajných ľudí, ktorí nemajú vysoký príjem alebo nechcú si žiadať o hypotéky. Toto v súčasnom návrhu momentálne nevidím, pretože samotný návrh robí len dve veci - znižuje DPH a hovorí štátu, že má prispievať na bývanie," konštatoval Heger.

To podľa neho neznamená, že príde k nárastu bytov. "My potrebujeme, že to, čo sme si nakreslili, sa aj stane. V tomto momente to tak nevidím," dodal.

Rokovať sa bude v októbri

Plénum Národnej rady na aktuálnej septembrovej schôdzi nerozhodne o návrhu zákona, ktorým sa má podporiť výstavba štátnych nájomných bytov. Rokovanie o tomto bode presunuli na októbrovú schôdzu. Požiadal o to predkladateľ návrhu, poslanec Miloš Svrček (Sme rodina).

"Dôvodom sú predovšetkým stále prebiehajúce a neukončené rokovania k pripomienkam zo strany dotknutých subjektov, ktoré boli predložené v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Verím, že v najbližších dňoch sa sfinalizuje konečný obsah návrhu zákona, ktorý bude prijateľný pre všetky dotknuté strany," priblížil Svrček.

Návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania je už v druhom čítaní. Podľa neho výstavba nových nájomných bytov, ktorých nájom by mal byť vďaka štátnej podpore o 30 percent lacnejší ako v prípade komerčných prenájmov, by mala byť systémom neutrálnym voči štátnemu rozpočtu aj voči rozpočtu samospráv.