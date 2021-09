SaS nedovolí zvyšovanie daní, zopakoval Sulík

Sulík tiež sľubuje, že akékoľvek daňové zákony sa budú meniť vždy iba k 1. januáru.

22. sep 2021 o 11:26 SITA

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nedovolí zvyšovanie daní, ktoré môže priniesť dlho pripravovaná daňová reforma. Na sociálnej sieti to zdôraznil predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

„Veľmi jasne sme deklarovali, lebo to sme sľúbili voličom, že nebudeme súhlasiť so žiadnym zvýšením daní. A tohto sa budeme držať. Tým pádom daňová reforma, ktorá príde, nemôže mať za následok zvýšenie daňového zaťaženia,“ povedal Sulík, ktorý sľubuje, že akékoľvek daňové zákony sa budú meniť vždy iba k 1. januáru.

Ministrovi hospodárstva sa taktiež nepozdáva nápad zrušiť malým živnostníkom registračné pokladne výmenou za paušálny ročný poplatok.

„Mne sa to veľmi nepozdáva, pretože je veľmi ťažké skontrolovať, ktorý živnostník patrí do tejto skupiny alebo nepatrí, lebo sa už prestali evidovať príjmy. Čiže opatrne s takýmito vecami, aj keď je to veľmi sexi,“ konštatoval Sulík.

Minister financií Igor Matovič ešte začiatkom mája predstavil základné tézy plánovanej daňo-odvodovej reformy. Doteraz sa ju však odbornej ani laickej verejnosti nepodarilo predstaviť. Minister financií za to vinil stranu SaS, ktorá podľa jeho slov reformu blokuje.

Pri predstavení daňovo-odvodovej reformy minister Matovič avizoval, že chce zaviesť finančnú podporu pre rodiny v sume 200 eur na dieťa mesačne až do jeho dospelosti. Slovensko totiž podľa neho potrebuje poctivú a prorodinnú reformu, ktorá zjednoduší daňový systém a dane budú spravodlivé a férové.

Zámerom Matoviča je tiež zjednodušiť daňovo-odvodový systém tak, aby v prípade zamestnaneckého pomeru bola z ceny práce odpočítateľná len jedna daň a jeden odvod.

Cieľom reformy majú byť podľa Matoviča aj férové dane, čo v praxi znamená, že všetci ľudia budú za rovnakú formu práce pre toho istého zamestnávateľa platiť tie isté dane a odvody.