Vallo: To, že D4 nebude priamo napojená na D1, je obrovské zlyhanie štátu

Vallo kritizuje neskoré obstarávanie prepojenia.

21. sep 2021 o 15:58 TASR

BRATISLAVA. Fakt, že nový diaľničný obchvat (D4/R7) nebude priamo napojený na diaľnicu D1, je obrovským zlyhaním štátu v príprave a realizácii tohto projektu v predošlých rokoch. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš Vallo. Reagoval tak na margo nedokončenej križovatky diaľnic D1 a D4.

Je to hanba

Primátor tvrdí, že minimálne už pred piatimi rokmi bolo známe, že toto kľúčové prepojenie sa nebude realizovať v rámci jednej zákazky so zvyškom projektu D4/R7. Je podľa neho nepochopiteľné, že realizácia tohto prepojenia sa začala obstarávať až na konci tohtoročného leta.

"Keď som na to vládu Petra Pellegriniho na jej bratislavskom výjazdovom rokovaní ešte v roku 2019 upozorňoval, dostali sme odpoveď, že problém s prepojením D4 a D1 nie je. No zjavne bol a fakt by som chcel vedieť, ako ho chceli riešiť. Lebo inak ako hanbou sa to teraz nazvať nedá," uviedol Vallo.

Deklaruje, že aj keď dosahy nového obchvatu sa priamo týkajú dopravy v Bratislave, hlavné mesto na tento projekt v réžii Národnej diaľničnej spoločnosti a ministerstva dopravy prakticky nemalo a nemá žiaden vplyv.

"Napriek tomu sme pripravení pomôcť štátu so sanovaním tohto problému, aby sa chýbajúce napojenie dvoch diaľnic spojazdnilo čo najrýchlejšie. Pre Bratislavu je to absolútna priorita," vyhlásil primátor.

Rozhodujúcim kritériom pre ďalší postup v súvislosti s dostavbou prepojenia diaľnic je z pohľadu bratislavskej samosprávy čas realizácie. Vallo tvrdí, že magistrát bude súčasťou pracovných skupín s ministerstvom dopravy, Národnej diaľničnej spoločnosti a Bratislavským samosprávnym krajom a podporí všetky vhodné možnosti na urýchlenie projektu.

"Prínosom by určite bolo, ak by sa nové pripájače odovzdávali do užívania postupne, ihneď po dokončení a v poradí dôležitosti pre odbremenenie Bratislavy od tranzitu," poznamenal Vallo.

Odľahčenie dopravy

Podľa mesta je však zrejmé, že plnohodnotné odľahčenie dopravy v Bratislave vďaka novému obchvatu je stále hudbou budúcnosti. Spojazdnené úseky nového obchvatu D4 však podľa primátora môžu byť bez hlavného napojenia aspoň v nejakej miere prínosom. "

Vhodným zavedením mýta pre nákladnú dopravu na D1 v meste by sa teoreticky mohla značná časť tranzitnej dopravy presmerovať od Jaroviec na Trnavu na D4 až po novú cestu R7 a opačne, čím by sa mohla odbremeniť Einsteinova ulica a Prístavný most," vysvetlil. Tento tranzit by sa ale musel napojiť späť na súčasnú D1 hneď za Prístavným mostom na takzvanom rondeli Prievoz.

"Ministerstvo dopravy a NDS musia posúdiť, či táto mimoúrovňová križovatka takýto objem dopravy zvládne," podotkol primátor Bratislavy.