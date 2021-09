Recyklovať sa dajú aj obaly z čokoládových výrobkov

Viacvrstvové materiály treba vytriediť do kontajnerov na nápojové kartóny alebo podľa zložky, ktorá je v obale viac zastúpená.

20. sep 2021 o 9:53 TASR

BRATISLAVA. Pokiaľ nie je jasné, či je celá bonboniéra zabalená v celofánovej alebo plastovej fólii, je lepšie obal vyhodiť do plastov.

Uviedla to Katarína Kretter z organizácie zodpovednosti výrobcov Envi-Pak, ktorá pripomína, že aj obaly z čokoládových výrobkov je potrebné vyhodiť do správneho kontajnera na triedený odpad.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Väčšinou sú čokolády a čokoládové výrobky balené do obalov z plastov, papiera alebo hliníkových fólií. Niektoré obaly sa skladajú z viacvrstvových materiálov, vtedy ich treba vytriediť do kontajnerov na nápojové kartóny alebo podľa zložky, ktorá je v obale viac zastúpená,“ vysvetľuje Kretter.

Z viacvrstvového materiálu, ktorý patrí do kontajnerov na nápojové kartóny, je zložená napríklad biela časť bonboniér, ktorá slúži na oddelenie a ochranu bonbónov od zvyšku.

Rovnako sa z neho skladá vnútorný obal čokoládových tyčiniek rôznych príchutí (napr. rumová alebo nugátová). Vonkajší obal takýchto tyčiniek je tvorený z plastu.

V prípade bonboniér patrí papierová krabica do papiera, no vanička, v ktorej sú poukladané čokoládové bonbóny, je z plastu.

Väčšina tabuľkových čokolád, čokoládových keksíkov a sušienok je balená do plastového obalu.

Niektoré čokoládové produkty, napríklad okrúhle piškóty plnené ovocným želé máčané v čokoláde, sú poukladané v plastovej vaničke, ktorá je ešte celá zabalená v plastovom obale. Všetky tieto obaly patria do triedeného zberu plastov.

Existujú aj čokolády, ktoré sú balené do dvojvrstvových obalov, najskôr do staniolu alebo hliníkového obalu, ktorý patrí do kovov a následne do papiera.

Jemné pečivo, ktoré je určené hlavne deťom, je tiež balené dvojvrstvovo. Pečivo je uložené vo vaničke z papiera, ktorý ak nie je mastný, patrí do triedeného zberu papiera. Celé je to ešte zabalené do plastového obalu, ktorý treba vyhodiť do plastu.