To, že Slovensko nemalo agentúru pre cestovný ruch považuje Mika za unikát

Nová štátna organizácia na podporu cestovného ruchu nenadväzuje na Slovenskú agentúru pre cestovný ruch.

19. sep 2021 o 15:29 SITA

BRATISLAVA. Generálny riaditeľ novozaloženej štátnej organizácie na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel Václav Mika považuje za európsky unikát, že Slovensko niekoľko rokov nemalo agentúru pre cestovný ruch. So Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR), ktorá zanikla koncom roka 2016, má síce Slovakia Travel to isté zameranie činnosti, no od svojho vzniku začiatkom apríla tohto roka na ňu podľa jej šéfa nijako nenadväzuje.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Päť rokov je dlhá doba. Cestovný ruch je významná dynamická kategória a COVID zmenil úplne všetko. Žijeme vlastnou stratégiou, a to, že sme nemali agentúru tohto typu, je európsky unikát," hovorí Mika.

"To, že existujeme, je nevyhnutné. Práve to, že sa tak menia okolnosti, doba, podmienky cestovania, nás núti byť flexibilnejší ako je štandard, ktorý sme tu mali predtým," uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel. Cestovný ruch vníma ako významné odvetvie z hľadiska prínosu pre ekonomiku a zamestnanosť a zároveň ako veľký spoločenský fenomén, ktorý dáva unikátnu šancu prezentovať našu krajinu s jej mnohými zaujímavosťami.

Slovakia Travel pripravuje marketingovú stratégiu cestovného ruchu s dlhodobejším výhľadom odvetvia. Zatiaľ majú krátkodobý akčný plán so zameraním na to, čo chcú a môžu urobiť. "Stratégia je dlhodobá, hovorí o návrate pôvodných parametrov cestovného ruchu, nielen o domácej sezóne, domácom turizme, o zdrojových trhoch našich susedov, ale aj o vzdialenejších trhoch, charterových spojeniach," priblížil Mika.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Šéfom Slovakia Travel bude naďalej Mika, Doležal oznámil výsledok výberového konania Čítajte

Stratégia, na ktorej pracujú, sa podľa neho odvíja od toho, aký bude reálny potenciál trhu, čo bude možné urobiť, odkiaľ bude možné cestovať. "Samozrejme, hovoríme o produktoch cestovného ruchu. To je nielen letná a zimná sezóna, to je kúpeľníctvo ako celoročný produkt," podotkol šéf Slovakia Travel. Na túto oblasť zamerajú prezentáciu Slovenska z hľadiska možností cestovného ruchu na svetovej výstave Expo v Dubaj, ktorá sa bude konať od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022.

Základom stratégie cestovného ruchu bude pripravované dátové centrum. "Bez toho sa to nedá. Ak nemáte dáta, analýzy, mapové štúdie, tak sa stále pohybujete vo virtuálnom priestore a nie v reálnom," upozorňuje Mika s tým, že dátové centrum musí byť do roka vybudované. "Napriek tomu, že ho ešte len tvoríme, už máme kľúčové partnerstvá s DEUS-om (DataCentrum územnej samosprávy Slovenska), so Štatistickým úradom SR a Združením miest a obcí Slovenska. Takže partneri, ktorí dáta majú a vedia s nimi pracovať, si už s nami podali ruku," dodal generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.

Slovakia Travel prebrala všetky aktivity sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR na podporu a rozvoj slovenského turizmu a propagáciu Slovenska ako atraktívnej turistickej destinácie v zahraničí. Príprava legislatívy a štátna pomoc zostávajú naďalej v pôsobnosti ministerstva.