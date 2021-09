Ceny pohonných látok môžu znova mierne vzrásť

Benzín 95 je drahší ako vlani o zhruba 23 percent a benzín 98 o 20 percent.

19. sep 2021 o 14:30 SITA

BRATISLAVA. Ceny pohonných látok by mali v nasledujúcich dňoch mierne vzrásť. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladá analytička 365.bank Jana Glasová. „Vzhľadom na aktuálny vývoj na ropnom trhu ale predpokladáme, že ceny na pumpách by v ďalšom týždni mohli aj mierne vzrásť,“ povedala pre agentúru SITA.

Podobne ako predminulý týždeň, tak aj počas minulého týždňa ceny na našich pumpách mierne rástli. V 36. tohtoročnom týždni vzrástli ceny 95-oktánového benzínu o 0,1 percenta na priemernú úroveň 1,419 eur za liter. Ceny 98-oktánového benzínu sa zvýšili výraznejšie, a to o 0,7 percent na hodnotu 1,617 eur za liter. Ceny nafty vzrástli tiež len veľmi mierne, a to o 0,2 percenta na hodnotu 1,270 eur za liter.

Zdražovanie pohonných látok na našich pumpách je od začiatku tohto roka citeľné. Benzín 95 je drahší ako vlani o zhruba 23 percent a benzín 98 o 20 percent. Drahšia ako pred rokom je aj nafta, a to až o 24 percent. „Zdražovanie ropy je dané hlavne tým, že po pandémii došlo k ekonomickému oživeniu, k väčšej mobilite ľudí a spolu s dovolenkovou sezónou sa vrátila aj chuť cestovať. Dopyt po rope teda rástol,“ podotkla Glasová.

Na začiatku augusta začali ceny na ropnom trhu postupne klesať a približovali sa aj k hladine 66 amerických dolárov za barel. Koncom augusta ale už ropa opäť zamierila nahor. Minulý týždeň čierne zlato začínalo na hodnote okolo 73 dolárov a v závere týždňa atakovalo už aj 76 dolárovú hranicu. „Pod zdražovanie ropy sa podpísali hlavne správy o poklese zásob v USA, ku ktorému došlo už šiesty týždeň po sebe. Americké zásoby ropy sú tak najnižšie za posledné dva roky. Ruku k dielu pridali aj obavy z ďalšieho hurikánu, ktorý by mohol zasiahnuť Mexický záliv,“ vysvetlila Glasová.

Brzdiaco na ceny ropy pôsobia podľa nej obavy z narastajúceho počtu infikovaných novým delta variantom, čo zvyšuje neistotu ďalšieho vývoja dopytu po rope. „Cenový rast spomaľuje aj vyhlásenie Číny, ktorá uviedla, že chce znížiť ceny ropy a preto uvoľní ropu zo svojich strategických rezerv,“ dodala Glasová.

Analytička očakáva, že zhoršujúca sa pandemická situácia bude ropu ovplyvňovať ešte výraznejšie s príchodom jesenných mesiacov. Riziko opätovného poklesu dopytu totiž narastá. „Okrem toho platí, že letná dovolenková sezóna končí a s ňou aj motoristická sezóna. Toto všetko by malo pôsobiť skôr brzdiaco na ceny ropy,“ konštatovala Glasová.