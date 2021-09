Slováci trávili letné dovolenky najmä v Turecku a Grécku

Zvýšil sa najmä záujem o Turecko.

19. sep 2021 o 10:22 TASR

BRATISLAVA. Slováci počas tohtoročnej letnej sezóny svoje zahraničné dovolenky najčastejšie trávili v Turecku či Grécku. Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes.

"V rámci letnej sezóny v čase platnosti cestovného semaforu bol najväčší záujem o cestovanie do Grécka a na grécke ostrovy, ďalej do Španielska, na Cyprus, do Talianska, Bulharska a aj do Chorvátska, aj keď do Chorvátska ľudia cestujú najčastejšie vlastnou dopravou," priblížil Berkes.

Poukázal na to, že neskôr, keď sa podmienky návratu zo zahraničia zmenili a opatrenia rozdeľovali cestujúcich na očkovaných a neočkovaných, sa podmienky pre návrat neočkovaných z mimoeurópskych destinácií uvoľnili a "stačila" päťdňová karanténa.

"Zvýšil sa záujem o cestovanie do relatívne bezpečného a pripraveného Turecka, respektíve na Tureckú riviéru. Dá sa predpokladať, že najviac dovolenkárov teda oddychovalo v Turecku, následne v Grécku, a potom už spomínané destinácie v porovnateľných počtoch," dodal.