Tieňové kuchyne nakopli ázijské gastro, donáškam sa darí

Obmedzenie pohybu spôsobilo zemetrasenie v pohostinstve.

18. sep 2021 o 12:23 TASR

TCHAJ PEJ. Pandémia nového koronavírusu tvrdo zasiahla sektor služieb na celom svete. Obmedzenie pohybu spôsobilo zemetrasenie v pohostinstve. Ale ľudia nemali počas práce z domu čas si ešte aj variť.

Mnohé podniky sa tak rýchlo prispôsobili novým pomerom a otvorili si kuchyne, ktoré sa špecializujú na donášku hotového jedla. V Ázii si vyslúžili prezývku "tieňové kuchyne".

Donáškam sa darí

Už predtým, ako pandémia spôsobila zemetrasenie v pohostinstve, začali niektoré reštaurácie s online ponukou donáškovej služby na zvýšenie ziskov. Po vypuknutí pandémie podnietili blokády a obmedzenia, ako aj rozmach aplikácií priam výbušný rast dopytu po donáške jedla.

Zákazníci si medzitým zvykli na rýchle dodanie kvalitných pokrmov až k prahu domu. Čoraz viac reštaurácií tak aj po uvoľnení obmedzení eviduje veľký dopyt po donáške. V snahe uspokojiť ho zriaďuje špeciálne, tzv. rozvozové alebo tieňové kuchyne.

"Skutočne to priviedlo celé odvetvie k vysokému rastu, takže nám to veľmi pomohlo," povedal pre agentúru AFP Jason Chen, generálny riaditeľ spoločnosti Just Kitchen. Tá začala prevádzkovať prvú tieňovú kuchyňu na Taiwane na začiatku pandémie. V súčasnosti ich má už 17 po celom ostrove a jednu v Hongkongu. Plánuje tiež expandovať na Filipíny a do Singapuru do konca tohto roka.

Na tento trend "naskočili" aj regionálne giganty v oblasti donáškových služieb, ako Grab so sídlom v Singapure a indonézsky GoJek. Spoločnosť Grab minulý rok otvorila 20 tieňových kuchýň v juhovýchodnej Ázii, čo je nárast zo 42 pred pandémiou.

Podľa štúdie spoločnosti Researchandmarkets.com sa očakáva, že globálny priemysel donášky jedla porastie každý rok o viac ako 12 % a do roku 2028 dosiahne hodnotu približne 139,37 miliardy USD (118,31 miliardy eur).

Lacnejšie ako variť doma

Ázia a Tichomorie, kde žijú 4,3 miliardy ľudí, predstavujú približne 60 % tohto medzinárodného trhu. Pre mnohých ľudí v husto obývaných mestách regiónu, kde je väčší životný priestor nadštandard, je totiž každodenné stravovanie sa v lacných reštauráciách alebo stánkoch s občerstvením cenovo dostupnejší a lepší variant ako varenie doma.

Výskumná skupina Euromonitor odhaduje, že v Číne v súčasnosti funguje približne 7500 donáškových kuchýň a v Indii 3500. Na porovnanie, v USA je ich zhruba 1500 a v Británii 750.

A hoci sú tzv. tieňové kuchyne podľa ich majiteľov menej lukratívne ako klasické kamenné reštaurácie, pretože ľudia si neobjednajú toľko jedál a nápojov ako pri posedení mimo domu, ich prevádzkové náklady sú zase oveľa nižšie.

Aj odborníci tvrdia, že je to stávka na istotu. Nailul Huda, analytik Inštitút pre rozvoj ekonomiky a financií v Jakarte, tvrdí, že nižšie prevádzkové náklady a nové zvyky technicky vyspelejších mladších generácií sú zárukou pokračujúceho rastu donášky jedál. "Ľudia si budú objednávať jedlo aj po pandémii a myslím si, že tieňové kuchyne majú potenciál ďalej rásť, aj keď sa skončí," povedal.

Chen z Just Kitchen si tiež myslí, že pandémia zmenila spôsob, akým si ľudia objednávajú jedlo priamo k dverám. "Len čo si na to zvyknete, pohodlia sa už ťažko vzdáva," skonštatoval.

Negatívnou stránkou tohto trendu je však hora plastového odpadu z donášky. Jedna nedávna štúdia v Bangkoku zistila, že plastový odpad sa počas pandémie takmer zdvojnásobil.

(1 EUR = 1,1780 USD)