Slovensko má menej uskladneného plynu, na konci zimy môžu zásoby klesnúť

Cena plynu sa zvyšuje.

17. sep 2021 o 14:25 TASR

STARÝ SMOKOVEC. Slovenské plynové zásobníky budú na začiatku zimnej sezóny natlačené na približne 76 percent svojej kapacity, čo je oproti ostatným rokom výrazný pokles množstva uskladneného zemného plynu.

Pri priemernom odbere bude na konci zimy zásoba plynu ešte stále dostatočná, a to na úrovni okolo 32 percent kapacity, pokiaľ by sa však zopakoval výrazne vyšší odber z minulého roka, zásoba by mohla klesnúť až na sedem percent.

Na piatkovej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu to povedal vedúci odboru obchodu a marketingu spoločnosti Nafta Andrej Kočibal.

I keď plynárenské spoločnosti aj ministerstvo hospodárstva uisťujú odberateľov plynu, že dodávky v prichádzajúcom zimnom období budú zabezpečené, nízke zásoby a rastúci dopyt po plyne zvyšujú jeho cenu. „Cena plynu narástla za posledných 16 mesiacov o takmer 1400 percent,“ upozornil Kočibal.

Základom na takýto rast je podľa Kočibala práve previs dopytu nad ponukou. Na prelome rokov 2019 a 2020 boli zásobníky naplnené na takmer 100 percent. Zima bola mierna a po nej prišli protipandemické obmedzenia, čo znížilo dopyt po plyne, ktorého cena vtedy klesla pod päť eur za megawatthodinu.

Minulú zimu sa podarilo naplniť zásobníky na 95 percent, bola však dlhá a prišlo ekonomické oživenie. Cenu komodity začal zvyšovať dopyt najmä v Ázii.

Odberatelia plynu majú podľa Kočibala pomerne rozdielne predstavy o cene plynu v nasledujúcom období.

Najväčšia časť zákazníkov spoločnosti Nafta očakáva podľa internetovej ankety v strede prvého štvrťroka 2022 ďalší rast cien, druhá najväčšia skupina, naopak, očakáva korekciu cien plynu na úroveň 17 - 32 eur za MWh. Cena plynu pre prvý štvrťrok 2022 bola v čase konania ankety okolo 57 eur za MWh.