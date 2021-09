Čínsky developerský gigant Evergrande nie je príliš veľký na bankrot, píše Global Times

Evergrande je najzadlženejším developerom na svete.

17. sep 2021 o 11:35 TASR

HONGKONG. Čínsky developerský gigant Evergrande nie je príliš veľký na bankrot, uviedol šéfredaktor čínskeho štátneho denníka Global Times.

To signalizuje, že koncern ani investori by nemali počítať so záchranou zo strany štátu.

Evergrande, ktorý je jedným z najväčších súkromných konglomerátov v krajine a najzadlženejším developerom na svete, sa po rokoch rýchleho rastu dostal na pokraj bankrotu.

Šéfredaktor Global Times Chu Si-ťin napísal vo štvrtok na WeChate, že koncern by mal hľadať záchranu na trhu a nie u vlády.

To je prvé vyjadrenie predstaviteľa štátneho média, ktoré spochybňuje vládnu záchranu druhého najväčšieho čínskeho developera. Akcie Evergrande pokračovali v piatok v páde piaty deň po sebe, keďže trh sa obáva platobnej neschopnosti skupiny.

Evergrande má problémy so získavaním peňazí na refinancovanie dlhu a platby pre dodávateľov. Regulačné úrady varovali, že platobná neschopnosť koncernu, ktorého záväzky dosahujú 305 miliárd USD (259,3 miliardy eur), predstavuje riziko pre celý čínsky finančný systém.

Podľa Chu Si-ťina však nie je pravdepodobné, že prípadný bankrot skupiny by spôsobil takú systémovú krízu ako kolaps Lehman Brothers, keďže to nie je banka.

Global Times je nacionalistickým bulvárnym denníkom, ktorý vydáva oficiálny denník Komunistickej strany Číny People's Daily (Ľudový denník). Jeho názory nemusia odrážať oficiálne vládne postoje.

Čínski predstavitelia však vyzvali veľkých veriteľov Evergrande, aby predĺžili splatnosť úverov skupiny, a pozorovatelia sú čoraz viac presvedčení, že priama pomoc vlády je nepravdepodobná.