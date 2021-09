Viac ako dve tretiny Slovákov by sa nechali preočkovať treťou dávkou

Slováci zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 sa k tretej dávke vakcíny stavajú pozitívne.

16. sep 2021 o 23:07 SITA

BRATISLAVA. Slováci zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 sa k tretej dávke vakcíny stavajú pozitívne. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na Hrane televízie Joj.

Viac ako dve tretiny opýtaných uviedli, že by sa nechali preočkovať. Iba 4,1 percent z celkovo tisíc opýtaných Slovákov, ktorí sa v dňoch 13. až 15. septembra tohto roka prieskumu zúčastnili uviedlo, že by nechali proti koronavírusovej infekcii zaočkovať aj svoje dieťa vo veku 5 až 11 rokov.

V súvislosti s treťou dávkou vakcíny, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR povolilo pred týždňom, sa viac ako 40 percent účastníkov prieskumu vyjadrilo v zmysle, že by sa určite dali zaočkovať a necelých 27 percent uviedlo, že by sa asi nechalo zaočkovať.

Celkovo tak pozitívny postoj k tretej dávke zaujali viac ako dve tretiny zaočkovaných respondentov. Z prieskumu tiež vyplynulo, že zaočkovať by sa nechalo viac mužov ako žien a ochota očkovať sa treťou dávkou stúpa na základe výšky dosiahnutého vzdelania. Zároveň sa ukázalo, že k preočkovaniu treťou dávkou inklinujú viac mladší ľudia vo veku 18 až 33 rokov a starší respondenti vo veku 66 a viac rokov.

Čo sa týka očkovania detí vo veku od 5 do 11 rokov, ochota zaočkovať ich proti ochoreniu COVID-19 bola u opýtaných veľmi nízka. Iba o niečo viac ako štyri percentá účastníkov prieskumu by nechali svoje dieťa v tomto veku určite zaočkovať a iba 9,5 percent by ho nechalo asi zaočkovať.

Kladný postoj tak spolu vyjadrilo necelých 14 percent respondentov, čo je menej ako šestina všetkých opýtaných rodičov vo veku od 5 do 11 rokov. Ľudia, ktorí nemajú deti v určenej vekovej kategórii, sa k očkovaniu stavajú pozitívnejšie. Určite s ním súhlasilo viac ako 10 percent opýtaných, a skôr s očkovaním súhlasilo necelých 18 percent.

Prieskum zároveň odhalil, že tí rodičia detí vo veku 5 až 11 rokov, ktorí s očkovaním súhlasia, sú výhradne očkovaní. Medzi ostatnými účastníkmi prieskumu sa vyskytlo len nízke percento ľudí, ktorí by súhlasili s očkovaním detí, aj keď sami očkovaní nie sú.