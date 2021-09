Netflix investuje 500 miliónov eur do obsahu v nemčine

Netflix otvoril novú kanceláriu v Berlíne.

16. sep 2021 o 9:52 TASR

BERLÍN. Netflix chce do roku 2023 investovať pol miliardy eur (590 miliónov USD) do obsahu v nemčine. Nové tituly by mali byť vyprodukované v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, uviedla v stredu americká spoločnosť.

Netflix v stredu zároveň otvoril svoju kanceláriu v Berlíne pre spomínané tri krajiny za prítomnosti spoluzakladateľa firmy Reeda Hastingsa.

Z plánovaných investícií by sa malo vyprodukovať 80 lokálnych seriálov, filmov a zábavných programov.

Cieľom novej pobočky je zintenzívnenie spolupráce s lokálnymi filmármi a produkčnými partnermi v nemecky hovoriacich krajinách.