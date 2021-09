Weidmann z ECB chce, aby digitálne euro začalo v malom

Skutočné zavedenie tejto meny je ešte ďaleko.

14. sep 2021 o 12:08 TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM. Digitálne euro, ktoré v súčasnosti navrhuje Európska centrálna banka, by malo mať spočiatku obmedzenú úlohu, pretože by mohlo narušiť bankový sektor a príliš rozšíriť úlohu centrálneho bankovníctva.

Uviedol to v utorok prezident nemeckej Bundesbank a člen Rady guvernérov centrálnej banky Jens Weidmann.

„Postupný príchod by mohol mať zmysel vzhľadom na súvisiace riziká - to znamená digitálne euro so špecifickým súborom funkcií a možnosťou pridať ďalšie funkcie neskôr,“ povedal Weidmann na konferencii.

Európska centrálna banka dala digitálnemu euru zelenú začiatkom tohto leta, ale k skutočné zavedenie tejto meny je ešte ďaleko, mohla by byť spustená o zhruba päť rokov.

Weidmann poznamenal, že má obavy napríklad z toho, že v čase krízy sa spotrebitelia môžu ponáhľať s prevodom svojich bankových vkladov na digitálne peniaze centrálnej banky, čo môže destabilizovať finančný systém, pretože vyberú kľúčový zdroj financovania.