Železničná spoločnosť Slovensko začína s výstavbou stredísk údržby

Investíciu plánujú financovať s využitím eurofondov.

14. sep 2021 o 11:49 SITA

BRATISLAVA. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) začína s výstavbou stredísk technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel vo Zvolene, v Nových Zámkoch a Humennom. Investíciu za necelých sto miliónov eur bez DPH plánuje realizovať s využitím peňazí Európskej únie. Stavebné práce po uzavretí zmlúv s vybranými zhotoviteľmi by mali trvať do roku 2023.

Ako národný vlakový osobný dopravca v utorok informoval, vo štvrtok 16. septembra plánuje poklepanie základného kameňa a podpísanie zmluvy na výstavbu pracoviska na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy (stredisko technicko-hygienickej údržby) vo Zvolene.

Zhotoviteľom stavby bude spoločnosť Strabag, s.r.o., Bratislava, vo verejnom obstarávaní podľa vyhodnotenia ponúk splnila všetky požiadavky a predložila najvýhodnejšiu ponuku na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska vo Zvolene podľa dopravcu sú vo výške viac ako 33 mil. eur bez DPH.

"V uvedenej sume nie sú zahrnuté náklady na služby stavebného dozoru. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra," uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Trvanie výstavby v priestoroch súčasného Komplexného pracoviska prevádzkového ošetrenia súprav pri osobnej železničnej stanici vo Zvolene odhadujú na dvadsať mesiacov, nové stredisko technicko-hygienickej údržby by tak malo začať fungovať už v priebehu roka 2023. Pri vyhlásení verejnej súťaže na výstavbu tohto strediska bola predpokladaná cena 29,8 mil. eur bez DPH a plánovaná lehota výstavby 24 mesiacov.

"Pôjde o jedno z troch moderných stredísk, aké zatiaľ na Slovensku nie sú," poznamenal Kováč s tým, že sa začne aj výstavba obdobných stredísk v Nových Zámkoch a Humennom. Mestá boli zvolené na základe dislokácie nových a modernizovaných vozidiel.

"Strediská sú, pokiaľ ide o údržbu vlakov, našou vstupenkou do 21. storočia. ZSSK si od projektu sľubuje zvýšenie kvality vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti," priblížil Kováč.

V strediskách bude možné umývať vozidlá aj pri mínusových teplotách, služby budú poskytovať aj iným dopravcom využívajúcim slovenské železnice.

Predpokladaná hodnota výstavby stredísk v Nových Zámkoch a Humennom bola 36,5 mil. eur, resp. 25 mil. eur bez DPH. ZSSK vybrala za zhotoviteľa v týchto prípadoch skupinu firiem Metrostav, a. s., Praha (vedúci člen), Železničné stavby, a. s., Košice a Dopsys, s.r.o., Tŕnie.

V informáciách o vyhodnotení ponúk pri tendroch nie sú zverejnené predložené cenové ponuky. V súťažiach na výstavbu troch stredísk predložila ponuku aj skupina firiem TSS Grade, a. s., Bratislava a Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o., Bratislava, v jednom prípade aj s OHL ŽS, a.s., Brno.

Všetky tri tendre na výstavbu stredísk boli vyhlásené ešte v januári 2019, lehoty na ponuky boli viackrát predlžované.