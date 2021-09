Všetky lety z Košíc boli do konca augusta vyťažené rovnako ako pred pandémiou

Posledný tohtoročný charterový let by mal odletieť do tureckej Antalye.

13. sep 2021 o 18:24 SITA

BRATISLAVA. Všetky charterové lety cestovných kancelárií z Košíc do prímorských dovolenkových destinácií boli do konca augusta vyťažené nad 90 percent, čo bolo rovnako ako pred pandémiou v roku 2019.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Podľa aktuálneho charterového letového poriadku by mal posledný charterový let odletieť z Košíc do Antalye, a to 25. septembra," informovala agentúru SITA obchodná a marketingová manažérka Letiska Košice, a. s., Karolína Linhartová.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rusko by malo o týždeň obnoviť lety so Slovenskom Čítajte

Na stránke letiska medzitým pribudla informácia o charterovom lete do tureckej Antalye aj 2. októbra. Dovtedy by podľa portálu mali odletieť ďalšie dva charterové lety do Antalye a tiež na grécky ostrov Rodos.

Počas letnej sezóny fungovala z Košíc nová charterová linka do chorvátskeho Zadaru pri Jadranskom mori.

Prevádzkovala ju spoločnosť AirExplore v soboty od 3. júla do 4. septembra a na desiatich spiatočných letoch na nej prepravila takmer 2 800 cestujúcich.

"O túto linku bol veľký záujem a bola pravidelne veľmi dobre obsadzovaná," uviedla Linhartová. V tohtoročnej letnej sezóne boli z Košíc dostupné charterové lety aj do bulharského Burgasu, gréckeho Iraklionu na ostrove Kréta, ako aj do Larnaky na Cypre a talianskej Olbie na Sardínii.