Arca Capital vyplatí podľa plánu veriteľom 67 percent pohľadávok

Spoločnosť má viac ako 6 500 našich veriteľov.

13. sep 2021 o 12:07 TASR

BRATISLAVA. Spoločnosť Arca Capital Slovakia predložila veriteľskému výboru reštrukturalizačný plán, podľa ktorého by mali nezabezpečení veritelia dostať počas piatich rokov 67 percent svojich pohľadávok.

Pokiaľ by členovia veriteľského výboru reštrukturalizáciu nepodporili a rozhodli sa pre konkurz, veritelia by získali naspäť iba 22 percent svojich pohľadávok, a to v dlhšom časovom období ako pri reštrukturalizácii, uviedol v pondelok Ondřej Pechar, mediálny zástupca skupiny Arca Capital.

Viac ako 6 500 veriteľov

Predseda predstavenstva Arca Capital Slovakia Henrich Kiš je s výškou výplaty vkladov pre klientov spokojný.

„Sme radi, že sa podarilo pripraviť reštrukturalizačný plán, vďaka ktorému dokážeme uspokojiť svojich veriteľov v takto vysokej miere a v v prijateľnom čase,“ uviedol Kiš.

„Ďalší krok je teraz na veriteľskom výbore. Sme ale presvedčení, že jeho členovia sa rozhodnú v prospech viac ako 6 500 našich veriteľov a reštrukturalizáciu podporia,“ tvrdí Kiš.

Konkurz by bol nevýhodnejší

Ďalšou alternatívou je podľa neho iba konkurz, ktorý by veriteľom priniesol trikrát menej financií. Podľa predsedu predstavenstva však pre konkurz neexistuje žiadny racionálny dôvod.

V päťčlennom veriteľskom výbore sú zástupcovia Slovenskej sporiteľne, správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, Privatbanky a Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár, obaja v zastúpení spoločnosti Advokátska kancelária Fardous partners.

O predloženom reštrukturalizačnom pláne bude veriteľský výbor rozhodovať do 15 dní od jeho predloženia, pričom termín beží od 10. septembra.

Hlavnými piliermi plánu sú podľa Pechara konsolidácia a ďalší rozvoj sektorov energetiky, automotive, retailu a ich príprava na vstup strategických partnerov počas nasledujúcich piatich rokov. Zostávajúce aktíva majú byť po konsolidácii predané.

Arca Capital Slovakia sa dostala do problémov pre pandémiu ochorenia COVID-19 a vlani v októbri získala dočasnú ochranu pred veriteľmi. V závere februára tohto roka súd vydal uznesenie o začatí reštrukturalizácie.