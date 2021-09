V roku 2023 by nárok na dôchodkovú prémiu malo získať približne 433-tisíc ľudí

12. sep 2021 o 9:22 SITA

BRATISLAVA. V roku 2023 by nárok na navrhovanú dôchodkovú prémiu malo získať približne 433-tisíc osôb. V analýze sociálnych vplyvov vypracovanej k návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte to odhaduje ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Priemerná suma dôchodkovej prémie by mala dosiahnuť približne 85 eur ročne.

Nárok na dôchodkovú prémiu majú mať tí účastníci tretieho piliera, ktorí uzatvoria zmluvu o osobnom dôchodkovom produkte a odvedú si na dôchodkové účty príspevky v sume najmenej 180 eur ročne.

Možnosti sporenia v treťom pilieri by sa mali rozšíriť

Súčasné daňové zvýhodnenie v podobe zníženia si základu dane o zaplatené príspevky do tretieho piliera do výšky 180 eur ročne sa má od roku 2023 vzťahovať aj na nový osobný dôchodkový produkt.

„Podľa odhadov dosiahne počet účastníkov s nárokom na daňové zvýhodnenie v roku 2023 úroveň približne 658-tisíc," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Maximálna výška daňového zvýhodnenia dosahuje 34,2 eura ročne, teda 19 percent zo sumy 180 eur.

Možnosti sporenia v treťom, doplnkovom dôchodkovom pilieri by sa mali od roku 2023 rozšíriť. Nový osobný dôchodkový produkt by mali popri doplnkových dôchodkových spoločnostiach ponúkať aj dôchodkové správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, ako aj banky a poisťovne.

Na osobný dôchodkový produkt by mal prispievať aj štát, a to tzv. dôchodkovou prémiou v sume 60 až 100 eur v závislosti od výšky ročných príspevkov sporiteľa.

Prispievať má aj štát

Na nový osobný dôchodkový produkt má prispievať nielen zamestnanec a zamestnávateľ, ale aj štát. Štátna dôchodková prémia by dosahovala 60 eur ročne, ak ročné príspevky sporiteľa dosiahnu od 180 do 240 eur, na 80 eur ročne by sa zvýšila pri príspevkoch sporiteľa v sume 240 až 300 eur ročne.

Ak príspevky sporiteľa dosiahnu viac ako 300 eur ročne, štátna prémia bude v sume 100 eur ročne.

Rezort práce súčasne zachová existujúcu daňovú úľavu na príspevky zamestnanca v sume 180 eur ročne.

Záujem o sporenie v treťom pilieri by malo zvýšiť aj zrušenie platenia zdravotných odvodov z príspevkov zamestnávateľa a súčasne zachovanie príspevku zamestnávateľa ako daňového výdavku do 6 percent hrubej mzdy.