Green Group investuje do modernizácie recyklovania plastov

S plánovanou investíciou je úzko spojený aj vznik nových pracovných miest.

9. sep 2021 o 14:53 SITA

BRATISLAVA. Green Group, jeden z najväčších recyklátorov v plastov v Európe, oznamuje novú investíciu na Slovensku vo výške 12 mil. eur.

Investícia bude smerovať do modernizácie už existujúcej technológie na recyklovanie plastov, ktorej výstupom má byť tzv. rPET s celkovou kapacitou 8 000 ton ročne.

„V súčasnosti zamestnávame 100 ľudí z Banskej Bystrice a okolia. Do roku 2023 by to mohlo byť o 50 zamestnancov viac," informoval vo štvrtok konateľ Greentech Slovakia Michal Figúr.

Regranulát rPET je udržateľnou alternatívou na výrobu potravinových a nepotravinových plastových obalov, ktoré majú nižšiu uhlíkovú stopu v porovnaní s primárnou surovinou vyrobenou z ropy až o 60 percent.

Nová investícia nasleduje po úvodnej finančnej operácii vo výške 13 mil. eur v spoločnosti Ekolumi, ktorá sa v roku 2019 stala členom skupiny Green Group.

Súčasne s oznámením novej investície a plánov skupiny Green Group na území Slovenska, Ekolumi ukončuje proces zmeny značky a mena, premenovaním na Greentech Slovakia, čím bude vykonaný posledný krok v integrácii do skupiny Green Tech.

Green Tech je jedným z najvýznamnejších PET recyklátorov v Európe so spracovateľskou kapacitou 150 000 ton PET odpadu ročne, s recyklačnými prevádzkami v Rumunsku, na Slovensku a v Litve.

Je tiež prvou recyklačnou spoločnosťou v Európe, certifikovanou švajčiarskou organizáciou Gold Standard, ktorá vydáva certifikáty na zníženie emisií CO2 na dobrovoľnej báze, ktoré eliminujú uhlíkovú stopu. Greentech Slovakia je v súčasnosti najväčším recyklátorom PET fliaš na Slovensku.