Budaj verí, že JAVYS hľadá ekologické formy využívania energie

Minister víta, že sa spoločnosť bude venovať výrobe vodíka a prestane spaľovať jadrový odpad zo zahraničia.

8. sep 2021 o 15:10 SITA

BRATISLAVA. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) verí, že sa z Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) stáva organizácia, ktorá hľadá ekologické formy využívania energie.

Budaj to povedal po dnešnom rokovaní vlády, na ktorom bol schválený úplný zákaz dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva zo zahraničia. Na rokovaní vlády zároveň schválili rozšírenie činnosti JAVYS-u o výrobu vodíka. Budaj reagoval, že Ministerstvo životného prostredia takýto krok víta.

„To je naozaj dobrá správa. JAVYS nie je na to, aby nám urobil zo Slovenska spaľovňu cudzieho jadrového odpadu, a ak si hľadá nové spôsoby využitia energie napríklad aj na experimenty s vodíkom, my to iba vítame,“ povedal Budaj.

Predkladatelia návrhu zákona o zákaze dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva zo zahraničia navrhujú, aby zákon nadobudol platnosť od 1. januára 2022, návrh však ešte musí prejsť schvaľovacím procesom v Národnej rade SR.