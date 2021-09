Matovič už rokuje s ministrami o rozpočte, niektoré požiadavky považuje za obludné

Matovič potvrdil, že je možné očakávať reformy, ale bližšie detaily neozrejmil.

8. sep 2021 o 14:25 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo financií už priebežne rokuje s jednotlivými ministrami o budúcoročnom rozpočte verejnej správy. V stredu po rokovaní vlády to povedal minister financií Igor Matovič.

Podľa neho sa tieto rokovania vyvíjajú štandardne. S niektorými už má rokovania za sebou a niektoré ho ešte čakajú. Aktuálne ho čaká rokovanie na ministerstve práce.

Obludné požiadavky

Avšak podľa jeho slov sú niektoré požiadavky, ktoré jednotliví ministri nosia, „obludné“. „Lebo, keď k vám príde minister a pýta si na budúci rok 470 mil. eur navyše, včera sme mali rokovanie s nemenovaným ministerstvom, chceli 640 mil. eur navyše, dnes máme avizované podobné položky, tak my sa všetkých pýtame, že odkiaľ,“ povedal Matovič.

Zodpovednosť bývalej vlády

Slovensko má podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v rámci EÚ najhoršiu dlhodobú udržateľnosť verejných financií, avšak podľa ministra financií Igora Matoviča za to môže bývalá vláda Petra Pellegriniho.

„Rada skonštatovala, že verejné financie sú v katastrofálnom stave, no zároveň, keď si pozriete tú ich správu, tak známka rizika bola z februára 2020 a voľby boli 29. februára 2020. Takže v takomto stave nám Peter Pellegrini odovzdal verejné financie,“ povedal v stredu pred rokovaním vlády Matovič. Na otázku, čo s tým súčasná vláda plánuje robiť, Matovič odpovedal, že to, čo majú v programovom vyhlásení vlády. „Čiže prijať zákon o rozpočtovej zodpovednosti, prijať výdavkové limity a podobné ochranné opatrenia, aby tu ten armagedon po nás nezostal,“ uzavrel Matovič.

Avšak strana Smer-SD za stav verejných financií viní súčasnú vládu. Ako na stredajšej tlačovej konferencii povedal jej líder Robert Fico, Slovensko je na tom najhoršie v rámci EÚ a hrozí mu bankrot. Počas prvého roku vládnutia sa súčasnej vláde podarilo v roku 2020 zvýšiť verejný dlh na 60,5 % z úrovne 48,2 % v roku 2019. Konkrétne podľa neho išlo o sumu 10 mld. eur.

Efektívnosť výdavkov

Podľa neho by zároveň mali navrhnúť, kde budú šetriť a nemali by len pýtať peniaze. Sú rôzne štúdie efektívnosti výdavkov, ktoré robí Útvar hodnoty za peniaze priebežne. Ten podľa Matoviča tlačí ministerstvá do toho, aby v prvom rade šetrili na sebe.

Teraz v tomto kole si chce rezort financií hlavne vypočuť požiadavky ministrov. „No budeme hospodáriť iba s tou perinou, akú máme. Čiže určite nebudeme súhlasiť s nezmysluplným navyšovaním výdavkov,“ uviedol šéf rezortu financií.

Matovič zároveň potvrdil, že je možné očakávať na Slovensku reformy, ale bližšie detaily neozrejmil. „Už nebudem hovoriť žiadne termíny, lebo potom by ste ma naháňali, že som ich nesplnil,“ uzavrel Matovič.