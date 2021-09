Vodík chce vyrábať aj firma, ktorá mala vybudovať novú jadrovú elektráreň

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska plánuje výstavbu obnoviteľných zdrojov.

8. sep 2021 o 13:45 TASR

BRATISLAVA. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), ktorá mala vybudovať nový jadrový zdroj pri Jaslovských Bohuniciach, plánuje výstavbu a prevádzkovanie obnoviteľných zdrojov energie a výrobu vodíka.

Firma tak reaguje na stav, keď je projekt výstavby novej jadrovej elektrárne v súčasnosti pozastavený. Vyplýva to z návrhu na rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti JESS z dielne ministerstva hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda.

"Nakoľko projekt výstavby nového jadrového zdroja sa aktuálne nachádza v útlmovom režime, JESS, a. s., hľadá ďalšie možnosti jej uplatnenia na trhu a prichádza s cieľom rozšíriť predmet podnikania o oblasť energetiky, ktorá sa venuje výstavbe a prevádzkovaniu obnoviteľných zdrojov energie a výrobe vodíka," uviedol rezort hospodárstva v schválenom materiáli.

Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka na ploche zhruba 100 hektárov, ktoré v Jaslovských Bohuniciach vlastní spoločnosť JESS, by mohla vyrásť veľká slnečná elektráreň. Z elektriny vyrobenej prostredníctvom tejto elektrárne by sa potom následne mohol vyrábať vodík.

„Ten sa bude napríklad primiešavať do existujúcej plynovej siete alebo sa bude používať na prevádzku autobusov na vodíkový pohon,“ povedal po rokovaní vlády Sulík.

JESS má podľa rezortu záujem rozvíjať výrobu elektriny z viacerých zdrojov.

V prípade výroby vodíka by sa spoločnosť chcela začleniť do nových projektov zameraných na využitie vodíka, a to ako čisto technického plynu pre rôzne odvetvia priemyslu a zdravotníctva, alebo aj ako nového alternatívneho média na pohon automobilov, autobusov a perspektívne aj v železničnej doprave.