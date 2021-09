Americká centrálna banka by mala začať s redukciou programu nákupu dlhopisov už tento rok

Prezident Federálnej rezervnej banky odmietol obavy, že by sa zotavovanie amerického trhu práce celkovo oslabovalo.

8. sep 2021 o 11:35 TASR

ST. LOUIS. Americká centrálna banka (Fed) by mala už v tomto roku začať s redukciou svojho programu nákupu dlhopisov určeného na podporu ekonomiky zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu. Povedal to prezident Federálnej rezervnej banky v St. Louis James Bullard.

Podľa neho by tak centrálna banka mala urobiť napriek tomu, že údaje o vývoji na trhu práce za august poukázali na výrazné spomalenie tvorby pracovných miest v USA.

Bullard odmietol obavy, že by sa zotavovanie amerického trhu práce celkovo oslabovalo, aj keď v auguste vzniklo v USA najmenej nových pracovných pozícií za sedem mesiacov. "Dopyt firiem po zamestnancoch je stále vysoký a na trhu je viac voľných pracovných miest než nezamestnaných," povedal v rozhovore pre britský denník The Financial Times.

Šéf Fedu v St. Louis už v auguste povedal, že by bol rád, keby Fed čo najskôr začal s obmedzovaním rozsiahleho programu nákupu dlhopisov, pričom celý proces by mal dokončiť v 1. kvartáli budúceho roka. Podobne sa vyjadril aj pre The Financial Times. "Obmedzovanie (nákupu dlhopisov) by sa malo rozbehnúť tento rok a celý proces by sa mal ukončiť niekedy v 1. polroku budúceho roka," povedal Bullard.