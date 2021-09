Johnson plánuje zvýšiť dane, potrebuje peniaze na reformu zdravotníctva

Firmy so zvyšovaním daní nesúhlasia.

7. sep 2021 o 18:53 TASR

LONDÝN. Britský premiér Boris Johnson oznámil v utorok plán zvýšenia daní. Prostredníctvom vyššieho zdanenia zamestnancov, firiem a niektorých investorov chce zabezpečiť financie na reformu systému zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Jeho plány vyvolali nespokojnosť medzi niektorými konzervatívnymi politikmi, podľa ktorých porušil sľub, že dane sa zvyšovať nebudú. Nesúhlas dali najavo aj zástupcovia firiem.

Vláda plánuje zvýšiť firmám a zamestnancom platby v rámci národného poistenia (National Insurance - NI) o 1,25 percentuálneho bodu a v rovnakej miere by mala vzrásť aj daň z dividend.

Zvýšené dane by podľa Johnsona mali v nasledujúcich troch rokoch priniesť štátu takmer 36 miliárd libier (41,80 miliardy eur), pričom financie by mali smerovať priamo do zdravotníctva a systému sociálneho zabezpečenia.

Zástupcovia britských firiem plány Borisa Johnsona ostro kritizovali. Ako uviedli, bude to znamenať ďalšiu záťaž, a to v čase, keď zápasia s dôsledkami vládnych protipandemických opatrení.

"Firmy sú jednoznačne proti zvýšeniu príspevkov, čo v súčasnom zložitom období negatívne zasiahne do tvorby pracovných miest," povedal Suren Thiru z Britskej obchodnej komory. Ako dodal, firmy už teraz čelia zvýšeným nákladom a ďalšie zvýšenie sa odrazí na zotavovaní ekonomiky.

Podobne sa vyjadrili aj zástupcovia z výrobného sektora združení v skupine Make UK. Podľa nich by vláda mala skôr prísť s opatreniami na ochranu pracovných miest a podporu tvorby nových. Zvýšenie platieb do NI bude mať podľa výrobcov presne opačný efekt.

(1 EUR = 0,86115 GBP)