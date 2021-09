Európska komisia vydá zelené dlhopisy v hodnote do 250 miliárd eur

Prvé dlhopisy zamerané na podporu ekologických projektov plánuje komisia vydať v októbri.

7. sep 2021 o 16:16 SITA

BRUSEL. Európska komisia (EK) vydá na jeseň takzvané zelené dlhopisy v hodnote do 250 miliárd eur.

Čiastka bude predstavovať 30 percent celkovej sumy vyčlenenej na program NextGenerationEU, ktorý slúži na financovanie obnovy 27-členného bloku po kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Komisia to oznámila v utorok.

„Rámec poskytuje investorom do týchto dlhopisov istotu, že finančné prostriedky budú pridelené na ekologické projekty a že komisia bude predkladať správy o ich dopadoch na životné prostredie,“ uviedla komisia. Prvé zelené dlhopisy plánuje vydať v októbri v závislosti od podmienok na trhu.

„Zámer EÚ emitovať v zelených dlhopisoch odteraz do konca roka 2026 až 250 miliárd eur z nás spraví najväčšieho emitenta zelených dlhopisov na svete,“ uviedol Johannes Hahn, európsky komisár zodpovedný za únijný rozpočet.

Výkonný orgán EÚ odhaduje, že na financovanie hospodárskych stimulov získa na kapitálových trhoch do konca roka 2026 až 800 miliárd eur. Členské štáty sa dohodli na únijnom rozpočte a balíku podporných opatrení v celkovom objeme 1,8 bilióna eur.

V rámci európskej Zelenej dohody sa EÚ zaviazala znížiť do konca tejto dekády o 55 percent emisie plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie. Do roku 2050 by sa mal európsky blok stať uhlíkovo neutrálnym.

Aby členské štáty získali svoj podiel z fondu obnovy, musia vo svojich národných plánoch z rozpočtov vyčleniť najmenej 37 percent na projekty súvisiace s ochranou klímy.

Komisia tiež potvrdila plán vydať v tomto roku dlhodobé dlhopisy v celkovej hodnote približne 80 miliárd eur, ktoré doplnia „desiatky miliárd eur v krátkodobých poukážkach EÚ“.