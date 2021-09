Index Nasdaq uzavrel týždeň na novom historickom maxime

Akcie na Wall Street však v piatok po správe o zamestnanosti väčšinou klesali.

4. sep 2021 o 12:17 SITA

NEW YORK. Akcie na Wall Streete v piatok po správe o zamestnanosti väčšinou klesali. Zisky niekoľkých veľkých technologických spoločností však indexu Nasdaq pomohli k ďalšiemu historickému maximu.

Nasdaq a širší index S&P 500 vykázali zisk aj za celý týždeň, kým priemyselný index Dow Jones evidoval týždňovú stratu.

Index S&P 500 klesol o 0,1 %, na 4 535,43 bodu a Dow Jones o 0,2 % na 35 369,09 bodu. Technologický index Nasdaq vzrástol o 0,2 % na 15 363,52 bodu.

Americkí zamestnávatelia v auguste vytvorili iba 235-tisíc pracovných miest, čo bol prekvapujúco slabý výkon po silných prírastkoch z predchádzajúcich dvoch mesiacov. Správa federálneho ministerstva práce viedla k investorov k otázkam, či delta variant koronavírusu začína ovplyvňovať hospodársky rast.

Z dlhodobejšieho hľadiska by mohla byť piatková správa pre investorov na akciových trhoch prospešná. Americká centrálna banka (Fed) už naznačila, že do konca roka by môže začať s postupným ukončovaním spätných nákupov dlhopisov v objeme 120 miliárd USD mesačne.

O načasovaní rozhodne vtedy, keď bude mať k dispozícii viac údajov, ktoré potvrdia, že hospodárske oživenie v USA stojí na pevných základoch. Aktuálna slabá štatistika z trhu práce by tak mohla Federálny rezervný systém podnietiť k tomu, aby uvoľnenú menovú politiku, ktorá prospieva akciovým trhom, ponechal v platnosti dlhšie.