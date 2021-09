Stellantis preberá spoločnosť, ktorá sa zaoberá financovaním nákupov áut

Stallantis zaplatí za prevzatie spoločnosti 285 miliónov dolárov.

2. sep 2021 o 12:18 SITA

RÍM. Výrobca automobilov Stellantis oznámil, že zaplatí 285 miliónov dolárov za prevzatie americkej spoločnosti podnikajúcej v oblasti financovania nákupov áut.

Za kúpu F1 Holdings Corp., ktorá je materskou firmou spoločnosti First Investors Financial Services Group sídliacej v Houstone, zaplatí v hotovosti. Dokončenie transakcie sa predpokladá do záveru tohto roka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Generálny riaditeľ automobilky Stellantis Carlos Tavares uviedol, že vlastníctvo finančnej spoločnosti v USA jeho firme umožní na tomto trhu poskytovať zákazníkom a dílerom úvery, lízingy alebo financovanie zásob. Stellantis uviedol, že je jediným veľkým výrobcom automobilov podnikajúcim v USA bez svojej vlastnej firmy na financovanie nákupov áut.

Automobilka Stellantis vznikla tento rok fúziou taliansko-americkej firmy Fiat Chrysler a francúzskeho výrobcu áut PSA Peugeot. Obe spoločnosti totiž dospeli k záveru, že spojenie im pomôže konkurovať väčším rivalom, ako sú Volkswagen, Toyota či skupina Renault-Nissan.

Stellantis podniká aj na Slovensku. Jeho trnavský závod je lídrom vo výrobe malých vozidiel segmentu B-mainstream. Aktuálne produkuje modely Citroën C3 a Peugeot 208.

(1 EUR = 1,1834 USD)