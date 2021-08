Horské strediská prekvapilo, že rezort školstva neodporúča lyžiarske kurzy

Horské strediská vyzývajú rezort na podporu a zmenu komunikácie v súvislosti s lyžiarskymi kurzami.

31. aug 2021 o 16:10 TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Horské strediská vyzývajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu a zmenu komunikácie v súvislosti s lyžiarskymi kurzami.

Reagujú tak na vyhlásenie ministerstva, že neodporúča organizovať lyžiarske zájazdy z dôvodu možných komplikácii pri zhoršení pandemickej situácie a pre storno poplatky.

TASR o tom informoval Bohuš Hlavatý, výkonný riaditeľ záujmového združenia prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov - Lavex.

Pohyb na čerstvom vzduchu je podľa nich zdravý

„Je jasné, že pri nastavených pravidlách je pobyt a pohyb na čerstvom vzduchu určite bezpečnejšia alternatíva ako sedenie v uzavretých miestnostiach. Neochudobnime deti o výnimočný zážitok a veďme ich k tomu, aby pri splnení všetkých odborníkmi nastavených podmienok mohli zažiť lyžiarsky kurz ako státisíce detí pred pandémiou,“ povedal Hlavatý s tým, že horské strediská budú na to pripravené.

Zástupcov horských stredísk prekvapilo, že ministerstvo na jednej strane odporúča telesnú výchovu realizovať v exteriéri, no na druhej strane neodporučilo organizovať lyžiarske zájazdy.

„Všetci lyžiari, ako aj strediská, predsa už dnes vedia, ako sa pripraviť na to, aby mohli zabezpečiť napríklad lyžiarsky kurz aj pri ministerstvom spomínanej zhoršenej situácii. Rovnako nerozumieme rečiam ministerských úradníkov o riziku storna. Slovenské horské strediská v drvivej väčšine prípadov predávajú lístky pre lyžiarske kurzy podľa toho, koľko dní prejazdia a zaväzujú sa, že žiadne storno poplatky za skipasy nehrozia,“ doplnil Hlavatý.

Viac než 200 prevádzkovateľov

Výkonný riaditeľ ďalej poukázal na to, že rovnako tak kurzy s ubytovaním by nemali mať problémy so stornovaním ubytovania, keďže väčšina ubytovacích zariadení v súvislosti s pandémiou výrazne skrátila obdobie na bezplatné storno.

Lavex je združenie zastupujúce viac ako 200 prevádzkovateľov lanoviek a vlekov v horských strediskách na Slovensku s viac ako 50 ročnou históriou.