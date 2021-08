Železnice majú málo rušňovodičov, chýba ich viac ako sto

Železničná spoločnosť má v súčasnosti 1 400 rušňovodičov.

30. aug 2021 o 11:02 SITA

BRATISLAVA. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má viac ako 1 400 rušňovodičov, napriek tomu ich do plného počtu chýba ešte približne stovka. Denne pritom vypravuje priemerne zhruba 1 540 vlakov, z toho takmer 220 diaľkových a 1 320 regionálnych a prímestských spojov.

Podľa národného vlakového osobného dopravcu ide o celoeurópsky problém, nedostatok strojvodcov pociťujú osobní aj nákladní dopravcovia. Podobná situácia s vodičmi je dlhodobo aj v cestnej nákladnej a autobusovej doprave.

Nedostatok kurzov

ZSSK chce problém s chýbajúcimi rušňovodičmi riešiť častejšími školeniami, lepším využívaním pracovného času aj výhodnejšími podmienkami. Školenia by podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ZSSK Romana Koreňa mali byť už pravidelné, predbežne by sa mohli konať každé dva mesiace.

O kurzy bol záujem aj v minulosti, len ich bol nedostatok. Dopravca chce vyškoliť aj lektorov na tieto kurzy, hoci ich kapacity sú obmedzené.

Napriek nedostatku strojvodcov si v ZSSK dávajú pozor na výber kandidátov, cez skúšky a psychotesty tak nie všetci prejdú. Z nárokov na rušňovodičov nemienia poľaviť, čo súvisí aj s bezpečnosťou. Napríklad, v susednom Česku sa v poslednom období stalo niekoľko nehôd vlakov.

"Systém vzdelávania u nás, nehovorím, že v Českej republike to tak nie je, je dosť detailný," priblížil Koreň. Ich kandidáti na rušňovodičov sú podľa neho na veľmi vysokej úrovni.

"Možno u iných dopravcov, netrúfam si to hodnotiť, je systém školení na inom princípe založený. My by sme ho neradi menili, lebo to je presne to, čo na bezpečnosť vplýva. U nás v poslednej dobe nenastali také situácie a pevne verím, že ani nenastanú," podotkol v súvislosti s haváriami u susedov.

Na samotnom výbere rušňovodičov nechcú nič meniť, chcú byť naďalej prísni. "Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo je u nás rušňovodičov málo," myslí si Koreň.

Lepšie chcú využiť pracovný čas

ZSSK zároveň zvažuje možnosti lepšieho využitia pracovného času rušňovodičov, napríklad, lepším zobehovaním rušňov, a plánuje aj nový motivačný odmeňovací systém.

"Budeme sa snažiť ponúknuť našim zamestnancom možnosť si zarobiť viac, samozrejme, musí to byť v súlade s podmienkami. Chceme dať na dobrovoľnej báze vybrať si rušňovodičom, či chcú zarobiť viacej, pri splnení podmienok bezpečnosti," uviedol Koreň.

Čas, kedy rušňovodič reálne vedie vlak, je na Slovensku jeden z najnižších oproti susedným krajinám. Využiteľnosť času podľa šéfa ZSSK treba nastaviť inak a práve to je jeden z hlavných bodov, na ktorom sa chce vedenie spoločnosti dohodnúť s odborármi, ktorí tiež majú konkrétne riešenia.