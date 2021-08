Fed začne sprísňovať menovú politiku zrejme už tento rok

Americká ekonomika sa dostala do bodu, keď už nepotrebuje takú výraznú podporu centrálnej banky.

27. aug 2021 o 19:29 TASR

WASHINGTON. Americká centrálna banka pravdepodobne do konca tohto roka začne so sprísňovaním menovej politiky.

Uviedol to v rámci virtuálneho sympózia centrálnych bankárov v Jackson Hole prezident americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell. Zároveň však uviedol, že so zvyšovaním úrokových sadzieb chce banka ešte počkať.

Podľa šéfa Fedu americká ekonomika sa dostala do bodu, keď už nepotrebuje takú výraznú podporu centrálnej banky. Naznačil tak, že v prípade pokračovania súčasného vývoja ekonomiky a trhu práce by Fed mohol začať s obmedzovaním objemu nákupu dlhopisov ešte do konca tohto roka.

Na druhej strane upozornil, že načasovanie a rozsah redukcie nákupu dlhopisov nebude automaticky predstavovať signál, čo sa týka zvyšovania úrokových sadzieb.

Fed drží hlavnú úrokovú sadzbu v blízkosti nuly od začiatku pandémie nového koronavírusu v marci 2020, uviedla agentúra AP. Ako dodala, úrokové sadzby sa pravdepodobne začnú zvyšovať až potom, ako Fed proces redukcie nákupu dlhopisov neukončí.

Powell zároveň dodal, že americká centrálna banka pozorne monitoruje vplyv infekčnejšieho delta variantu nového koronavírusu na ekonomiku. Tento variant viedol k opätovnému prudkému rastu počtu infikovaných v USA, najmä na juhu a západe krajiny.

"Aj keď delta variant nového koronavírusu predstavuje v krátkodobom horizonte riziko, vyhliadky pre pokračujúci pokrok smerom k plnej zamestnanosti sú pozitívne," dodal Powell v rámci sympózia v Jackson Hole. To sa pre pandémiu konalo virtuálne už druhý rok po sebe.