Čakačky na operácie majú byť prehľadnejšie a transparentnejšie

Pacientom by v budúcnosti mohlo byť jasnejšie, kedy presne sa dostanú na operáciu či iný zdravotnícky výkon.

27. aug 2021 o 11:51 TASR

BRATISLAVA. Pacientom by v budúcnosti mohlo byť jasnejšie, kedy presne sa dostanú na operáciu či iný zdravotnícky výkon. Zdravotné poisťovne (ZP) aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by po novom mali na svojich weboch sprecizovať tzv. čakacie listiny. Priniesť to má plánovaná reforma zdravotníctva.

Zoznamy by obsahovali jedinečný identifikačný kód poistenca, dátum zaradenia, kódy zdravotného výkonu aj zmluvného poskytovateľa, názov zmluvného poskytovateľa aj priemernú očakávanú dobu čakania.

„Cieľom je sprehľadniť systém tvorby čakacích zoznamov a zjednotiť postup a zároveň transparentné vedenie zoznamov,“ uviedlo v dôvodovej správe Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Zoznamy sa majú viesť výlučne elektronicky a online. Čakačky majú obsahovať informáciu o tom, že zdravotný stav daného poistenca si vyžaduje poskytnutie zdravotnej starostlivosti do 12 mesiacov a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí byť schopný v rámci svojich kapacít ju do roka poskytnúť.

„Len v takom prípade by mal zaradenie do zoznamu navrhnúť poistencovi a len v takom prípade by zdravotná poisťovňa mohla mať určenú povinnosť úhrady poskytnutej plánovanej zdravotnej starostlivosti do 12 mesiacov,“ doplnilo MZ SR.

Ministerstvo priznáva, že rozsah plánovanej zdravotnej starostlivosti, s výnimkou šiestich regulovaných čakacích zoznamov, v súčasnosti nie je evidovaný. Odhad dosahov je preto podľa neho možné robiť len na základe nedostatočných dát.

„Predpokladáme, že počet čakajúcich pacientov, pre ktorých bude musieť zdravotná poisťovňa tvoriť technické rezervy, sa zvýši na päťnásobok oproti súčasnému stavu. Znamená to, že zisk zdravotných poisťovní by sa znížil o približne 50 miliónov eur, čo zníži výnos dane z príjmu o zhruba 11,5 milióna eur,“ dodal rezort zdravotníctva.

Reformu zdravotníctva by mal priniesť zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ten sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.