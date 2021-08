Koalícia sa stále nedohodla na zákone o rozpočtovej zodpovednosti

Parlament návrh presúva už od decembra.

26. aug 2021 o 11:20 SITA

BRATISLAVA. O ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti stále nie je zhoda. Pre agentúru SITA to potvrdil predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet za stranu SaS Marián Viskupič.

Parlament návrh novely ústavného zákona presúva už od decembra minulého roka a najbližšie by ho opäť mali zaradiť na septembrovú schôdzu. Ministerstvo financií však verí, že koalícia dovtedy nájde dohodu.

Podmienka daňovej brzdy

Strana SaS podporí novelu zákona iba vtedy, ak bude súčasťou dohody o dlhovej brzde aj dohoda o daňovej brzde.

„Dohoda v koalícii o danej téme stále nie je. Naďalej považujeme za kľúčové, aby súčasťou novely bola aj daňová brzda a bez jej premietnutia do zákona o rozpočtovej zodpovednosti nebudeme hlasovať,“ povedal Viskupič.

Strana SaS chce, aby sa nezvyšovali daňovo-odvodové príjmy štátu, teda, aby ľudia nemuseli platiť čoraz vyššie dane a odvody.

Cieľom aktuálnej novely je napríklad naviazanie sankčných pásiem dlhovej brzdy na čistý dlh, či zavedenie výdavkových limitov, aby vláda nemíňala viac, ako si pôvodne v rozpočte naplánovala.

O zavedení výdavkových limitov sa hovorí už od roku 2012, no doteraz ich ani jedna vláda neprijala. Ako pre agentúru SITA uviedol tlačový odbor rezortu financií, zákon o výdavkových limitoch, s ktorým počíta ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, je jednou z podmienok pre čerpanie finančných zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Koniec pripomienkového konania sa blíži

Ministerstvo upozorňuje, že termín, kedy bude musieť Slovensko tento záväzok splniť, sa blíži. Prijatie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti považuje za nevyhnutný krok na zachovanie udržateľnosti verejných financií.

Rezort financií v rámci výdavkových limitov pripravil už ďalší materiál. Do pripomienkového konania dal návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorým by sa mal do legislatívy zaviesť limit verejných výdavkov ako nástroj pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy.

Návrhom zákona sa zabezpečí naplnenie cieľov z novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, reagujúc na zavedenie limitu verejných výdavkov ako systémového rozpočtového nástroja na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a ukotvenie proti-cyklickej rozpočtovej politiky. Koniec pripomienkového konania je 31. augusta.