Deficit verejnej správy by mal byť vyšší o 1,4 percenta HDP

Deficit verejnej správy sa v roku 2021 očakáva na úrovni 8,8 percenta HDP.

25. aug 2021 o 16:58 SITA

BRATISLAVA. Deficit verejnej správy sa v roku 2021 očakáva na úrovni 8,8 % HDP, čo predstavuje navýšenie oproti pôvodne schválenému rozpočtu o 1,4 percentuálneho bodu HDP.

Hlavným dôvodom vyššieho deficitu je negatívnejší priebeh pandémie Covid-19 v súvislosti s jej silnou druhou vlnou. Preto bolo potrebné novelou rozpočtu navýšiť výdavky štátneho rozpočtu súvisiace s pandémiou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vyššie protipandemické výdavky, ale aj nárast ostatných výdavkov čiastočne kompenzuje najmä pozitívnejší vývoj daňovo-odvodových príjmov. Vyplýva to z návrhu správy o očakávanej skutočnosti za rok 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na rok 2021, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda.

Celkové hrubé zadlženie verejnej správy sa v roku 2021 odhaduje na úrovni 62,7 % HDP a vyvíja sa tak podľa ministerstva financií lepšie ako sa predpokladalo pri tvorbe rozpočtu. Pôvodný odhad hrubého dlhu by sa mohol znížiť o 2,3 percentuálne bodu HDP.

Pozitívne sa podľa rezortu financií prejavuje najmä efekt nižšieho deficitu hospodárenia v roku 2020, ktorý viac než kompenzuje aj vyšší očakávaný deficit za rok 2021. Najväčší vplyv na vývoj verejných financií oproti rozpočtu predstavuje financovanie opatrení proti pandémii Covid-19 na úrovni 2,2 % HDP, resp. vo výške 2,1 mld. eur. Naopak, daňové príjmy rozpočtu verejnej správy prispejú popri rýchlejšom zotavení ekonomiky k zlepšeniu hospodárenia na úrovni 1 % HDP, resp. 1 mld. eur.

Očakávaný schodok vo výške 8,8 % HDP je podľa ministerstva financií výrazne nad úrovňou, pri ktorej je možné stabilizovať rastúce verejné zadlženie.

Konsolidácia verejných financií by sa preto v súlade so zámermi Programu stability mala začať od roku 2023, znižovaním štrukturálneho deficitu o jeden percentuálny bod HDP ročne smerom k prebytkovému hospodáreniu. To si zároveň podľa rezortu financií vyžiada aj sprísnenie cieľov nominálneho salda pre roky 2022-2025 oproti predpokladom Programu stability, kde sa uvažovalo s nepriaznivejším ekonomickým vývojom v aktuálnom roku.