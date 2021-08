Sulík očakáva, že domácnosti si za elektrinu priplatia

Sulíka odhaduje, že cena elektriny vzrastie o 1,5 až 1,7 centu na kWh.

25. aug 2021 o 16:55 SITA

BRATISLAVA. Cena elektriny vzrastie pre domácnosti v budúcom roku podľa odhadov ministra hospodárstva Richarda Sulíka o 1,5 až 1,7 centu na kWh.

Konštatoval to v stredu po rokovaní vlády. Ešte predtým sa ohľadom nárastu cien energií stretol na rokovaní s premiérom Eduardom Hegerom a šéfom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrejom Jurisom. Spoločne hľadali riešenia ako vyššiemu rastu cien energií zabrániť.

Ceny energií podľa ministra Sulíka pozostávajú z dvoch zložiek. Jedna je podľa neho cena za komoditu (silovú elektrinu), ktorú určuje trh. Druhá zložka je cena za distribúciu, ktorú určuje štát.

„Rastie ale tá prvá zložka, tzv. silová. Za tu my nemôžeme, to je trh. Na porade sme sa dohodli, že sa budeme snažiť nárast cien stlmiť maximálne ako sa dá. Náraz silovej zložky zatiaľ kompenzujeme poklesom distribučných poplatkov, ale nejde to úplne. Žiaľ, na našu smolu, bude cena elektriny pre domácnosti vyššia podľa mojich odhadov o 1,7 centu na kWh. Dúfam, že ceny silovej zložky začnú čoskoro klesať," povedal Sulík. Ceny elektriny podľa ministra hospodárstva rástli aj preto, že rástli ceny emisných povoleniek. To je však podľa Sulíka aktuálna politika EÚ.