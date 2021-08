Zálohovaním PET fliaš a plechoviek by sa mala dosiahnuť návratnosť 60 percent

Verejná časť Registra účtovných závierok by sa mala od začiatku budúceho roka rozšíriť o ďalšie právne formy právnických osôb. Ide najmä o pozemkové spoločenstvá, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, či záujmové združenia právnických osôb. Všetky právnické osoby by tak boli zaradené do verejnej časti registra. V neverejnej časti registra by zostali len fyzické osoby ako podnikatelia a organizačné zložky zahraničných osôb.