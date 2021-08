Vlčan stiahol nomináciu na šéfa pozemkového fondu, výber sa zopakuje

Víťaz výberového konania je v možnom konflikte záujmov.

25. aug 2021 o 12:03 TASR

BRATISLAVA. Vláda sa menovaním šéfa Slovenského pozemkového fondu (SPF) v stredu nebude zaoberať. Oznámil to pred rokovaním vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO).

Agrorezort podľa neho zistil, že kandidát s najvyšším počtom bodov získaných vo výberovom konaní je voči SPF v potenciálnom konflikte záujmov.

V možnom konflikte záujmov

"Na rokovanie vlády som mal predložiť návrh na vymenovanie nového generálneho riaditeľa SPF. Po zverejnení výsledkov výberového konania som sa z médií dozvedel, že najlepší uchádzač na tento post pracoval v advokátskej kancelárii, voči ktorej vedie SPF súdny spor," priblížil.

Spresnil, že hoci kandidát pracoval v danej advokátskej kancelárii pred viac ako 20 rokmi, mohlo by to byť považované za konflikt záujmov. "O to viac, že ďalším zisťovaním sa zistilo, že advokát, ktorý v súčasnosti zastupuje SPF, bol tiež v minulosti zamestnancom predmetnej advokátskej kancelárie, práve v období, keď táto advokátska kancelária pracovala pre SPF," zdôraznil agrominister.

"V súlade so zákonom som sa preto rozhodol pokračovať vo výberovom konaní. Výberovú komisiu rozšírim o zástupcov verejnosti a ďalšie kolá výberových pohovorov budeme streamovať, aby aj verejnosť mala možnosť vidieť, na čo sa členovia výberovej komisie pýtajú a ako jednotliví uchádzači na túto pozíciu reagujú," uviedol Vlčan.

Výber pokračuje

"Budem rád, keď sa do výberového konania zapojí čo najviac kvalifikovaných kandidátov. Podmienky zostávajú nezmenené. S ohľadom na skutočnosť, že SPF je najväčšia organizácia, ktorá spravuje najviac štátneho majetku, dohodol som sa s pánom premiérom, že ponúkneme šéfovi SPF manažérsky plat 5000 eur," dodal minister pôdohospodárstva.

Agrorezort 23. augusta oznámil, že v sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) sa uskutočnil výberový pohovor na funkciu generálneho riaditeľa SPF. Ako ďalej informoval odbor komunikácie MPRV, podľa hodnotenia výberovej komisie Marián Bulla získal 68 bodov, Karol Rajnoha 99 bodov a Jana Štilichová 86 bodov z možného počtu 125 bodov.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na základe výsledkov výberového pohovoru mal podľa odboru komunikácie na stredajšie rokovanie vlády predložiť návrh na vymenovanie Rajnohu do funkcie šéfa SPF.