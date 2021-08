Vlčan obhajuje zmeny, Mičovského list celkom nepochopil

Vlčan sa zastal novej riaditeľky útvaru kontroly.

25. aug 2021 o 11:46 TASR

BRATISLAVA. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) otvorený list svojho predchodcu v úrade Jána Mičovského adresovaný predsedovi hnutia Igorovi Matovičovi (obaja OĽANO) "nie celkom pochopil".

"List Jána Mičovského som nie celkom pochopil. Hovoril tam niečo o protikorupčnej jednotke, ktorá mala za jeho pôsobenia štyri systemizované miesta - tie zostali zachované. Jednotku som v záujme efektívnosti presunul do Bratislavy pod útvar kontroly a zamestnancom, ktorí pracovali na vysunutom pracovisku vo Zvolene, bolo aj za účasti odborárov ponúknuté, aby naďalej pracovali pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV). Tí to odmietli," uviedol Vlčan pred stredajším rokovaním vlády.

Zastal sa novej riaditeľky

"Musím povedať, že s výkonom tejto jednotky som nebol spokojný, s ohľadom na to, že forenzný audit, ako si iste aj pán Mičovský spomenie, som inicioval a presadil ja, napriek odporu viacerých jeho blízkych spolupracovníkov. Priniesol mnohé závažné zistenia," poznamenal.

Práve uvedená špecializovaná jednotka mala podľa agroministra pomôcť, aby sa ministerstvo pôdohospodárstva stalo účastníkom prebiehajúceho trestného konania v kauze Dobytkár ako poškodený.

"Aby sme si právne súladnou cestou mohli uplatniť prípadnú škodu a nárok na náhradu škody voči obvineným. To sa nepodarilo, obžaloba bola podaná v tom zmysle, že ministerstvo pôdohospodárstva a záujmy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) neboli porušené, čo je mi veľmi ľúto," zdôraznil.

Dodal, že nová riaditeľka útvaru kontroly je kvalifikovaná osoba. "Nemám preto žiadne pochybnosti o tom, že by sme znížili kvalitu vyšetrovania," dodal šéf ministerstva pôdohospodárstva.

Otvorený list Matovičovi

Mičovský zverejnil v utorok na sociálnej sieti otvorený list Matovičovi, v ktorom sa obáva o stratu protikorupčného charakteru hnutia. Zároveň kritizuje niektoré manažérske rozhodnutia, najmä personálne, svojho nástupcu vo funkcii.

"Nastupujúcemu ministrovi Samuelovi Vlčanovi som odovzdal funkciu s presvedčením, že transplantácia slušnosti do chorého rezortu bude pokračovať. Avšak to, čo sa začalo diať na ministerstve pôdohospodárstva po mojom odchode, za slušné považovať nemôžem," tvrdí Mičovský.

Kroky nového ministra podľa neho zneucťujú protikorupčný étos hnutia a urážajú ľudí, ktorí sa k nemu pridali a považujú morálnu obrodu krajiny za svoj cieľ. "Ak by som v tejto situácii mlčal, urobilo by to zo mňa zbabelca. Takže nebudem," dodal Mičovský a vyzval Matoviča, aby nemlčal ani on, pretože hnutie si to podľa neho nezaslúži.