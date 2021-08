Mičovský kritizuje svojho nástupcu, Matovičovi prestáva rozumieť

Exminister pôdohospodárstva sa ohradil voči praktikám na agrorezorte.

24. aug 2021 o 10:40 (aktualizované 24. aug 2021 o 12:19) SITA

BRATISLAVA. Bývalý minister pôdohospodárstva Ján Mičovský sa ostro ohradil voči praktikám na agrorezorte, ktoré zaviedol jeho nástupca Samuel Vlčan. Exministrovi prekáža najmä vysoká fluktuácia zamestnancov rezortu.

„To, čo sa začalo diať na ministerstve pôdohospodárstva po mojom odchode za slušné považovať nemôžem. Mnohí moji bývalí kolegovia sú novým ministrom zo služby nepochopiteľne prepúšťaní, navyše nedôstojným spôsobom. Akoby to neboli ľudia, ktorých odborný i občiansky profil sa často formoval na protikorupčných bojiskách, ale samotní strojcovia úpadku predchádzajúcej doby," uviedol v utorok v statuse na sociálnej sieti Ján Mičovský.

Matovičovi prestáva rozumieť

Exminister v statuse vymenoval približne desiatku konkrétnych ľudí, ktorých Vlčan už prepustil. Vo funkcii mali skončiť ale aj mnohí ďalší, napríklad pracovníci protikorupčného oddelenia, ktoré Mičovský vytvoril.

„Tí boli prepustení za použitia klamstva. Išlo pritom o skúsených profesionálov, výsledkom náročnej práce ktorých boli detailne spracované trestné oznámenia, mapujúce rezortné zločiny. A ktorí mali v tejto oblasti pred sebou ešte mnoho práce," pokračoval exminister.

Ján Mičovský kritizoval aj svojho predsedu z hnutia OĽaNO Igora Matoviča. Tvrdí, že mu po ich poslednom rozhovore prestáva rozumieť.

„Naozaj si sa rozhodol prehliadať personálne kroky ministra Vlčana, ktoré znevažujú ľudí, čo s nesmiernym osobným nasadením pomáhali renovovať rezort? Ja som sa Tvojej podpory nikdy nedomáhal, súc si vedomý vlastných právomocí i zodpovednosti. Teraz by som však Tvoju podporu privítal. Nie však pre mňa, ale pre tých, ktorí uverili, že sme iní a dnes o tom pochybujú," pýtal sa a vyzýval v statuse Mičovský ministra financií Igora Matoviča.

Exminister pôdohospodárstva označil v závere statusu terajšie kroky Samuela Vlčana na agrorezorte za zneuctenie protikorupčného étosu hnutia OĽaNO.

„Tieto kroky urážajú ľudí, ktorí sa k nám pridali a ktorí považujú morálnu obrodu krajiny za svoj cieľ. Ak by som v tejto situácii mlčal, urobilo by to zo mňa zbabelca. Takže nebudem," dodal Mičovský.

OĽaNO sa pozrie na podnety

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na status reagovalo, že osobné názory Jána Mičovského nebude komentovať.

Hnutie OĽaNO zas v reakcii uviedlo, že každý člen vlády nesie plnú politickú zodpovednosť za svoje personálne nominácie. Podnetmi Jána Mičovského sa ale bude poslanecký klub hnutia zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.