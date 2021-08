Nemeckí odborníci poukázali na výhody nižšej korporátnej dane

Redukcia dane z 30 na 25 percent by viedla k rastu zamestnanosti o 1,4 percenta a miezd o 4 percentá.

23. aug 2021 o 11:02 SITA

BRATISLAVA. Zníženie sadzby korporátnej dane v Nemecku z 30 na 25 percent a skrátenie odpisov investícií z desiatich na štyri roky by z krátkodobého hľadiska znížilo výber daní v krajine o 30 miliárd eur.

Avšak po období prispôsobenia sa by výkon ekonomiky a súkromná spotreba domácností stúpli o približne 3 percentá. Zamestnanosť by sa zvýšila o 1,4 percenta a mzdy by vzrástli o približne 4 percentá.

Vyplýva to zo štúdie mníchovského inštitútu Ifo, ktorej výsledky zverejnili v pondelok.

„Počas prechodného obdobia by nastal určitý výpadok daňových príjmov. Ale to sa môže považovať za investíciu štátu do vyšších miezd, väčšej zamestnanosti a vyššej úrovne spotreby v budúcnosti,“ uviedol šéf inštitútu Ifo Clemens Fuest.

Ak by Nemecko zvýšilo daň z príjmov nad 100-tisíc eur o 3 percentuálne body, štát by podľa štúdie inštitútu Ifo získal v prvom roku dodatočné daňové príjmy v objeme 4,9 miliardy eur, ale z dlhodobého hľadiska by dodatočné daňové príjmy klesli na 3,4 miliardy eur ročne a hrubý domáci produkt krajiny by oslabil o 0,4 percenta.