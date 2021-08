Hovoria o likvidácii tripartitného systému v dozornej rade štátnej poisťovne

Ministerstvo zdravotníctva obvinenia odmieta.

19. aug 2021

BRATISLAVA. Z Dozornej rady štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne odvolali prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Tomáša Malatinského a prezidenta Konfederácie odborových zväzov Mariána Magdoška.

Hovoria o likvidácii tripartitného systému v kontrolnom orgáne štátnej poisťovne. Informovali o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Odvolanie potvrdilo ministerstvo zdravotníctva. Obvinenia však rezort odmieta.

"Rozhodnutím jediného akcionára VšZP o zmene stanov došlo k zníženiu počtu členov Dozornej rady VšZP na šesť členov. V dôsledku toho boli rozhodnutím jediného akcionára odvolaní traja členovia Dozornej rady menovaní jediným akcionárom, medzi nimi aj Tomáš Malatinský a Marián Magdoško," uviedla hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

K zníženiu počtu členov dozornej rady došlo podľa hovorkyne bez potreby nahradenia, respektíve menovania nových členov zo strany akcionára.

"Obvinenia dôrazne odmietame. Ministerstvo zdravotníctva nastavuje procesy v maximálnej transparentnosti s cieľom efektívneho využívania procesov a zdrojov, prihliadajúc na plnohodnotný kontrolný mechanizmus a riadenie," tvrdí Eliášová.

"Keď z desiatich členov odvoláte postupne šesť a jednému skončí mandát, je to drastický zásah do fungovania kontrolnej činnosti VšZP," skonštatoval Malatinský. K odvolaniam došlo podľa neho po tom, ako sa začali zaoberať sťažnosťami na postupy v zdravotnej poisťovni. Viacerí členovia skončili štyri mesiace pred uplynutím ich mandátu. Pre zabezpečenie kontrolnej činnosti VšZP sa plánujú obrátiť na Najvyšší kontrolný úrad, zdravotnícky výbor Národnej rady, prípadne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ako pripomenul Malatinský, VšZP je spoločnosť s verejnoprávnym charakterom. Odvolanie zástupcov AZZZ SR a KOZ SR považuje v zložitej pandemickej situácii za "nebývalý" krok.

"Musíme to označiť ako likvidáciu tripartitného systému, ktorý od vzniku zdravotnej poisťovne bol vždy dodržaný. To znamená, že tam boli zástupcovia sociálnych partnerov, ktorí zastupujú tých, ktorí do systému zdravotného systému prispievajú," uviedol Malatinský.

Prezident KOZ SR hovorí o rôznych podozreniach, ktorými sa dozorná rada ako kontrolný orgán zaoberala. Poukázal napríklad na navýšenie počtu pobočiek VšZP z 30 na 77, pričom v nich bol iba jeden riaditeľ a jeden zamestnanec.

Rovnako rada riešila aj reklamu v hodnote 1,5 milióna eur či prácu „dohodárov“, ktorí mali zháňať poistencov, ale aj odmeny za ukončenie pracovného pomeru.

Medzi odvolanými členmi bol aj zástupca ministerstva financií František Palko. Odvolania hodnotí ako "bezprecedentný zásah" do kontrolnej činnosti a o konci zástupcov KOZ SR a AZZZ SR hovorí ako o hrubej arogancii voči tripartitnému systému. Zdôraznil význam dozornej rady, ktorá má kontrolovať nakladanie s verejnými prostriedkami. Kritizuje nedostatočné znenie stanov.

„Situácia vo VšZP je vážna,“ myslí si aj bývalá riaditeľka odboru vnútornej kontroly a exčlenka dozornej rady Monika Soročinová. Tvrdí, že od nástupu nového predstavenstva poisťovne ju atakovali a z hľadiska pracovnej činnosti ignorovali.

Permanentne jej mali bez dôvodu ponúkať podpísanie dohody o ukončení pracovného pomeru. Zabránili jej aj účasť na dozornej rade.