Smer chce mimoriadnu schôdzu pre hroziaci nárast cien energií

Vláda nič nerobí, hovorí Fico.

19. aug 2021 o 18:52 SITA

BRATISLAVA. Opozičný Smer vyzval vládu, aby promptne reagovala na hroziaci prudký nárast cien energií a na memorandum, ktoré bolo podpísané medzi Nemeckom a USA týkajúce sa Nord Streamu.

Toto memorandum znamená podľa Smeru obrovské ohrozenie pre príjmy do štátnej pokladnice.

Reakcia vlády na výzvu bola podľa predsedu Smeru Roberta Fica nulová, pretože nevie, ako má reagovať. Konštatoval to vo štvrtok na brífingu. Strana aj preto v pondelok podá návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu pre hroziaci rapídny nárast cien energií.

Vývoj cien elektriny na svetových trhoch je podľa Smeru tak dramatický, že dnes sa približuje cena 1 MWh k 100 eurám. Úrad pre reguláciu oznámil, že bude vypočítavať cenu elektriny pre domácnosti v roku 2022 z priemernej ceny, ktorá je dnes na úrovni 62 eur, čo je o 15 eur viac ako pred rokom.

Úrad zároveň informoval, že cena elektriny pôjde o 15 percent hore. Vývoj cien plynu je podľa Smeru rovnaký.

„Z tohto jasne vyplýva, že ceny plynu a elektriny pôjdu od 1. januára 2022 drasticky hore. Vláda s tým ale nič nerobí. Ja som si naopak prečítal články, že za tento stav môžem ja. Opak je pravdou. My v Smere sa na toto nebudeme pozerať. Smer vo vláde garantoval 12 rokov stabilné ceny energií. Neoliberálnej bande je toto zvyšovanie cien ukradnuté. My to ale tolerovať nebudeme," vyhlásil Fico.

Zvolaním mimoriadnej schôdze chce Smer docieliť to, aby poslanci uznesením uložili vláde povinnosť zastaviť rapídne zvyšovanie cien energií, ktoré hrozí od 1. januára 2022.