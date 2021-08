So zlepšením pandemickej situácie sa pokles cien prenájmov zastavil

Vo väčšine okresov ceny ešte mierne klesajú, ale pokles neprekračuje mieru päť percent.

17. aug 2021 o 13:37 SITA

BRATISLAVA. So zlepšením pandemickej situácie na Slovensku sa pokles cien prenájmov ustálil, ceny za väčšie byty začali rásť. Vyplýva to zo správy realitného portálu Nehnuteľnosti.sk. „Prenajímatelia čakajú, ako sa vyvinie situácia na jeseň a či sa študenti vrátia späť do škôl," uvádza portál s tým, že pri pohľade na pokles cien prenájmov dvojizbových bytov za uplynulý štvrťrok je zjavné, že významné pohyby v lete nenastali.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vo väčšine okresov ceny ešte mierne klesajú, ale pokles neprekračuje mieru päť percent. „V niektorých regiónoch dokonca mierne vzrástli, najvýraznejšie v lukratívnych štvrtiach Košíc, kde sa dostávajú na trh nedávno dokončené novostavby a Prešov evidentne ovplyvnili rekreačné nehnuteľnosti v Tatrách," vysvetľuje portál.

Súvisiaci článok Oligarchovia zavetrili biznis. Zostali po nich len miliónové dlhy Čítajte

„Prenajímatelia sa neponáhľajú ceny prenájmov v lete znižovať. Čakajú na na vývoj situácie, keďže je možné, že na väčšine územia sa školy v septembri otvoria a pracovný trh sa tiež vyvíja sľubne,“ dodáva analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Michal Pružinský.

Garsónok a jednoizbových bytov je všeobecne málo, takže ich ceny ovplyvňuje individuálna ponuka a dopyt v regióne. „Pri cenách prenájmov trojizbových bytov už môžeme vidieť jasný trend vzostupu. Okrem mestskej časti Košice II, ktorá plynulo rastie od začiatku roka, v lete viditeľne zdraželi väčšie byty aj v Bratislave, Trenčíne, Trnave a Banskej Bystrici," uvádza portál. „Rast prenájmov väčších bytov v lete čiastočne ovplyvnili aj rekreačné nehnuteľnosti, priemer však dvíhajú aj investičné byty v čerstvo dokončených developmentoch, ktoré sa postupne dostávajú na realitný trh,“ dodáva Michal Pružinský.