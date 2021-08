Ryanair obnovuje letecké spojenie Bratislavy s Kodaňou a Kanárskymi ostrovmi

Letecké spojenie slovenskej metropoly s Kodaňou bude fungovať dvakrát týždenne.

17. aug 2021 o 9:51 SITA

BRATISLAVA. Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave v zimnom letovom období od novembra pribudnú dve pravidelné linky spoločnosti Ryanair do dánskej metropoly Kodaň a na ostrov Lanzarote v rámci španielskych Kanárskych ostrovov.

Letecké spojenie slovenskej metropoly s Kodaňou bude fungovať dvakrát týždenne v pondelok a piatok a s ostrovom Lanzarote raz v týždni v sobotu.

Letecké spojenie s Kodaňou po dlhšej prestávke

Bratislavské letisko v súčasnej situácii považuje nové letecké spojenia Ryanairu do Dánska a na Kanárske ostrovy za výbornú správu.

"Kým sa cestovanie celosvetovo vráti do normálu, očakávame, že cestovať bude zatiaľ najjednoduchšie v rámci Európskej únie," uviedol v utorok hovorca bratislavského letiska Matúš Hrabovský.

Otváranie nových liniek do západných metropol na letisku v Bratislave vítajú, pričom priame letecké spojenie s Kodaňou získa po dlhšej prestávke.

Let potrvá 1 hodinu a 45 minút. Pravidelnú linku do dánskeho hlavného mesta v minulosti prevádzkovala spoločnosť SkyEurope od roku 2005 až do svojho zániku v roku 2009.

"Novú linku považujeme za vhodnú alternatívu pre Slovákov, ktorí zvažujú prácu a štúdium v zahraničí, ako aj prostriedok na prilákanie dánskych návštevníkov na Slovensko," poznamenal Hrabovský.

Podmienky vstupu do Dánska sú pre Slovákov veľmi priaznivé a na letisku dúfajú, že také ostanú aj v čase spustenia linky od 1. novembra.

Kanárske ostrovy aj ako útočisko pred zimou

Let z Bratislavy na ostrov Lanzarote bude trvať 4 hodiny a 50 minút.

"Pravidelné letecké spojenie na ostrov Lanzarote sme zatiaľ z Bratislavy nemali, nemáme teda s čím porovnávať. Cestovné kancelárie však každé leto vypravujú na Kanárske ostrovy charterové lety s veľkým úspechom," priblížil Hrabovský.

V roku 2012 krátko fungovalo pravidelné spojenie do Las Palmas na ostrove Gran Canaria, ktoré využilo takmer 12-tisíc cestujúcich.

"Slováci každoročne, aj počas zimy, vyhľadávajú prímorské destinácie, pričom mimo letnej sezóny tradične kraľujú lety do egyptskej Hurghady. Minulú zimu však tejto destinácii nepriali pandemické opatrenia," upozornil Hrabovský.

Z tohto pohľadu je ultra nízkonákladové spojenie na Lanzarote alternatíva, ktorá je na úplne inej cenovej úrovni ako pobyty na Blízkom východe alebo v Indickom oceáne, ktoré boli minulú zimnú sezónu najpopulárnejšie.

"Situácia s opatreniami v krajinách vo svete je v súvislosti s pandémiou koronavírusu veľmi neistá. Najbezpečnejšími z hľadiska rušenia letov sa teda javia linky v rámci EÚ, kde je predpoklad najmenšieho obmedzovania voľného pohybu osôb, a to aj pri zhoršení pandemickej situácie," dodal Hrabovský.

Z Košíc aj do Dublinu a Viedne

Ryanair pridáva v zimnej sezóne aj dve nové pravidelné linky z Košíc, a to do Dublinu a Viedne.

Ako v pondelok informovalo Letisko Košice, spojenie s írskou metropolou bude v prevádzke od 31. októbra dvakrát týždenne v stredu a nedeľu, let potrvá tri hodiny.

Táto linka bola dlhodobo veľmi žiadaná a od roku 2008 z Košíc nefungovala. Linka do Viedne bude v prevádzke od 1. novembra tiež dvakrát v týždni v pondelok a piatok, čas letu je jedna hodina.