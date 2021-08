Nad diaľnicou D2 opravujú most

S prácami skončia už na konci augusta.

16. aug 2021 o 20:18 TASR

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na diaľnici D2 stavia nový most, a to za plnej premávky v intenzitách zhruba 50 000 áut denne.

Diaľničiari na sociálnej sieti ubezpečujú, že s prácami skončia už na konci augusta.

NDS priblížila, že tento týždeň sa uskutočnia práce na realizácii izolačného systému nosnej konštrukcie, betonáž ochrannej vrstvy z vláknobetónu, montáž stĺpikov zvodidla, prípravné práce k položeniu asfaltových vrstiev a položenie asfaltových vrstiev na moste a predpoliach.

Most je dlhý 48 metrov, pod ním je plne funkčná železničná trať. Technologický postup je nastavený tak, aby nebolo narušené trakčné vedenie.

"Most bol v zlom technickom stave. Ak by sme s opravou čakali ešte pár rokov, dostal by sa do veľmi zlého, možno až havarijného stavu. To by bolo nesmierne nebezpečné pre motoristov, museli by sme most úplne uzatvoriť," upozornila NDS.