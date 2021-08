Ceny a nedostatok materiálov brzdia zotavenie nemeckej ekonomiky

Problémy sa môžu preniesť do koncových cien výrobkov.

16. aug 2021 o 16:31 TASR

HAMBURG. Explodujúce ceny surovín a súčiastok, rastúce náklady na dopravu rovnako ako problémy v rámci dodávateľských reťazcov spôsobujú aktuálne problémy takmer každej firme, čo sa môže na konci prejaviť aj na koncových cenách pre spotrebiteľov.

Táto bezprecedentná situácia podľa analýzy spoločnosti Euler Hermes mimoriadne tvrdo zasiahla nemeckú ekonomiku.

Aktuálne ekonomické oživovanie po hlbokej recesii v roku 2020 spôsobilo, že firmy po celom svete hromadia zásoby. Podľa Euler Hermes, ktorá pôsobí v oblasti poistenia pohľadávok a je súčasťou koncernu Allianz, však nemecké firmy často ťahajú v prostredí nedostatočnej ponuky za kratší koniec.

"USA majú v rámci pretekov o tovar výhodu, jedným z dôvodov je aj skoršie otvorenie ekonomiky," uviedol šéf Euler Hermes pre Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko Ron Hof.

Ekonomika v USA sa totiž začala v tomto roku oživovať podstatne skôr a výraznejšie než v Európe. Jedným z následkov je tiež, že dodávky tovarov z Číny do USA podľa štúdie stúpli o 30 % a do Európy len o 10 %. To spôsobuje nemeckému priemyslu veľké problémy.

Napríklad, síce sa prudko zvyšuje dopyt po nemeckých strojoch po prepade v roku 2020 spôsobenom koronakrízou, ale často chýbajú materiály, aby firmy mohli vybavovať objednávky.

Podľa nedávno zverejnenej štúdie mníchovského inštitútu Ifo sa už 64 % nemeckých firiem sťažuje, že nedostatok surovín a súčiastok a problémy s ich dodávkou brzdia ich produkciu.

To znamená, že zotavovanie nemeckej ekonomiky sa musí aktuálne spoliehať len na spotrebiteľov, keďže problémy s nedostatkom materiálov zrejme budú v dohľadom čase brzdiť priemyselnú produkciu.