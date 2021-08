Po troch týždňoch ceny na pumpách vzrástli

S blížiacim sa koncom leta a s rozbiehaním tretej vlny môžu začať ceny pohonných látok klesať.

16. aug 2021 o 12:37 SITA

BRATISLAVA. Po troch týždňoch stagnácie sa ceny na našich benzínkach vybrali opäť smerom nahor. V ďalšom týždni však už analytička predpokladá, že ceny benzínov a nafty budú stagnovať.

„Vzhľadom na aktuálny vývoj na ropnom trhu predpokladáme, že ceny na pumpách by sa v ďalšom týždni už zvyšovať nemali a skôr by mali stagnovať. S blížiacim sa koncom leta a s rozbiehaním tretej vlny pandémie môžu začať aj klesať,“ povedala pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová.



V 31. tohtoročnom týždni vzrástli ceny 95-oktánového benzínu o 1,4 % a dostali sa tak na priemernú úroveň 1,434 eura za liter a ceny 98-oktánového benzínu sa zvýšili o 1,2 % na hodnotu 1,631 eura za liter. Inak to nebolo ani pri nafte, ktorej ceny vzrástli o 0,8 % na úroveň 1,266 eura za liter.



Zdražovanie pohonných látok na našich pumpách je od začiatku tohto roka citeľné. Benzín 95 je drahší ako vlani o takmer 24 % a benzín 98 o zhruba 21 %. Drahšia ako pred rokom je aj nafta, a to o 22 %.

„Zdražovanie ropy je dané hlavne tým, že po pandémii prišlo ekonomické oživenie, k väčšej mobilite ľudí a spolu s dovolenkovou sezónou sa vrátila aj chuť cestovať. Dopyt po rope teda rástol,“ podotkla Glasová.



Počas posledných týždňov sa ceny na ropnom trhu hýbali v rozmedzí 74 až 77 amerických dolárov za barel, ale počas prvých dvoch augustových týždňov začali postupne klesať. Počas minulého týždňa ropa podliezla aj 70 - dolárovú hranicu a dostala sa do rozpätia 69 až 72 dolárov za barel.



„Dôvodom klesajúcich cien na ropnom trhu sú obavy zo šírenia delta variantu koronavírusu, ktorý už teraz vedie k opätovnému prijímaniu protipandemických opatrení vo viacerých krajinách.

Investori sa obávajú hlavne zhoršovania pandemickej situácie v Číne, ktorá je najväčším spotrebiteľom ropy na svete. Nová mutácia vírusu ale začína sužovať aj USA a Európu,“ konštatovala Glasová.