Práčovňa naštartuje tých, ktorí to potrebujú

Projekt firmy Wasco je príkladom zodpovedného podnikania, za ktorý môžete hlasovať v Cene verejnosti.

27. aug 2021 o 1:45 Jana Liptáková

Cena verejnosti Via Bona Slovakia: Komu dáte hlas? Kliknutím na vybrané meno v ankete uvedenej na začiatku článku odovzdáte hlas svojmu favoritovi. Predstavenie všetkých nominovaných finalistov nájdete tu.

Boli časy, keď slovné spojenie sociálny podnik bolo synonymom zneužívania verejných zdrojov. Wasco práčovňa a žehliareň je dôkazom, že sa to dá robiť inak a lepšie.

Od roku 2015 tu dávajú znevýhodneným osobám, ktoré by sa inak nevedeli uplatniť na trhu práce, príležitosť pracovať. Pomáhajú im tak nadobudnúť sebavedomie, zručnosti, návyky, ktoré nemali, prípadne ich dávno stratili.

„Sme radi a vítame, keď nás po nadobudnutí a zdokonalení svojich zručností zamestnanci opustia pre lukratívnejšiu, výhodnejšiu prácu niekde inde,“ hovorí Juraj Vozár zo združenia Wasco.

V súčasnosti zamestnávajú 31 ľudí, pričom spájajú znevýhodnených a ťažko zamestnateľných bez rozdielu – ženy po materskej, osamelé matky s deťmi, zdravotne znevýhodnených, mladých, ale aj osoby nad 50 rokov či ľudí, ktorí sú bez práce aj 15 či 20 rokov.

Týmto príkladom zodpovedného podnikania sa spoločnosť Wasco zapojila do súťaže Via Bona, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia Pontis. Hlasovať za ňu môžete v Cene verejnosti.

Na začiatku boli obavy

Za myšlienkou založiť práčovňu a žehliareň boli pozitívne skúsenosti zo zahraničia a taktiež potenciál šikovných ľudí v regióne Horehronia, ktorí však potrebujú naštartovať.

„Vzhľadom na charakter regiónu, v ktorom dominuje ťažký priemysel a vysoká nezamestnanosť, sme sa pri vzniku rozhodli vytvoriť priestor pre zamestnávanie žien. Momentálne predstavujú ženy 87 percent zamestnancov,“ hovorí Vozár.

Na začiatku sa stretávali s predsudkami zo strany jednotlivcov aj firiem. Majoritné obyvateľstvo sa obávalo, že v práčovni dostanú prácu len Rómovia. Ich obavy odstránili organizovaním komunitných aktivít, na ktorých mali ľudia možnosť vzájomne sa spoznať.

„Prirodzenou cestou šírenia ústnym podaním ľudia v okolí zistili, že jedným zo základov nášho fungovania je snažiť sa zamestnávať tých, ktorí to potrebujú a chcú na sebe pracovať, bez rozdielu farby. Naši prví zamestnanci sa stali najlepšími ambasádormi náboru ďalších a ďalších ľudí,“ hovorí Vozár.

Nedôveru firiem v kvalitu odvedenej práce, či už s ohľadom na čistotu prania, alebo dodržiavanie lehôt, odstránili počiatočné opakované „testovacie zákazky“. Tie potenciálnych klientov presvedčili, že sú stabilnými partnermi, s ktorými je možné spolupracovať a komunikovať.

V súčasnosti perú predovšetkým pre nemocnice a domovy sociálnych služieb.

Ako na to

Práca s nízkokvalifikovaným personálom má určité špecifiká. Nábehový proces pri začatí pracovného pomeru je intenzívnejší a trvá dlhšie. Na začiatku pracovného pomeru je potrebný väčší dôraz na každodenné pravidlá správania sa jeden k druhému, ako aj na dodržiavanie pracovných štandardov a vzájomný rešpekt. V neposlednom rade kladú

dôraz na vytvorenie a udržiavanie pozitívnej atmosféry v kolektíve zamestnancov.

Na postupný rozvoj kompetencií majú v prevádzke vytvorený „systém rastu“. Z tréningovej fázy na začiatku zamestnania, keď sa zamestnankyňa či zamestnanec oboznamuje s jednotlivými aktivitami a chodom, sa postupne stávajú členmi tímu. Po takomto zapracovaní sa v rámci tímu pravidelne selektujú takzvané predáčky či predáci zodpovední za svoj tím a neskôr za celú zmenu. Keď sa predáčka či predák osvedčia a naučia sa pracovať s kolektívom, to znamená delegovať úlohy, riešiť rozvrh a podobne, má možnosť stať sa manažérkou alebo manažérom.

„Sme radi, keď máme možnosť poskytnúť ľuďom možnosť napredovať,“ hovorí Vozár.

Wasco však nie je len práčovňa, je zároveň súčasťou širšieho ekosystému Multifunkčného centra príležitostí, ktoré sa zameriava aj na vzdelávanie a pomoc komunite. Toto konzorcium tvorí pilotný samoudržateľný model asistencie zamestnávania zraniteľných skupín obyvateľstva.

Čo ďalej

Od vzniku medziročne stabilne rastú a zisk investujú do zvyšovania počtu zamestnancov a ich ďalšieho rozvoja ľudí a taktiež do rozšírenia priestorov a technológie. Plánujú v roku 2022 zamestnávať až 49 ľudí, najmä žien, ktoré by mali tvoriť minimálne dve tretiny.

„Aj napriek prvotným kombinovaným prekážkam, pomalšiemu rastu oproti čisto komerčným firmám a vyšším nárokom na prácu s našimi zamestnancami veríme, že náš príbeh, skúsenosti a ľudia z nás tvoria zaujímavý príklad toho, ako je možné zamestnávať rozmanité cieľové skupiny,“ hovorí Vozár s tým, že pre tých, ktorí sa pohrávajú s podobnou myšlienkou, chcú byť inšpiráciou, od ktorej sa môžu učiť.